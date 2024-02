Villeneuve d’Ascq tient sa belle : « On a une marge de progression pour le match 3 »

Villeneuve d’Ascq a décroché une belle de quarts de finale d’EuroLeague ce mercredi 28 février en s’imposant 63-59 contre Miskolc.

Sans doute crispée dans un Palacium plein à craquer, l’ESBVA-LM a mal démarré la rencontre. Pas prêtes du texte en défense et avec quelques lay-ups ratés, les Nordistes se sont retrouvées à -15 en début de quatrième quart-temps (8-23, 11′). Elles ont toutefois réagi pour ne plus être qu’à -1 à la pause et finir à +4 avec une Janelle Salaün des grands soirs (24 points à 8/12 aux tirs). Et sur une défense qui n’a jamais encaissé plus de 13 points sur les trois derniers quart-temps. De quoi satisfaire leur coach Rachid Méziane, qui est revenu sur ce succès devant la presse après la rencontre :

« Je voulais souligner la performance défensive qu’on a pu faire dans les trois derniers quart-temps. Pas le premier puisqu’on n’est pas exemplaire à ce niveau là. On encaisse 21 points comme on n’a pas envie de les encaisser par rapport à ce qu’on avait mis en place (tactiquement). On a de la satisfaction d’avoir gagné ce match-là, mais aussi d’avoir montré un peu de caractère. Parce qu’en revenir dans un match comme celui-ci à -15, ce n’était pas évident. On a encore une marge dans la mesure où Shavonte (Zellous) elle termine à 3 points, Kamiah (Smalls) à 0, on a une Kariata (Diaby) qui finit à 13 points mais à 4/14. Heureusement qu’on a une Janelle (Salaün) qui nous sort un match exceptionnel. Je suis content que c’est plus offensivement, on a encore une marge de manœuvre, une marge de progression sur laquelle il va falloir s’appuyer sur le match 3. Je suis très fier de l’image qu’on a montré aussi. Enfin je dis l’image, c’est celle du terrain mais aussi celle des tribunes. Comme vous le savez, ça n’a pas été simple là-bas (en Hongrie) et je trouve qu’on a montré qu’on pouvait supporter l’équipe en conservant des valeurs de respect. (Darcee) Garbin qui les met sur orbite en début de match avec ses 4 tirs à 3-points. Après globalement on a switché en deuxième mi-temps sur toutes les situations d’écrans-porteurs ce qui leur a laissé beaucoup moins d’espace. Même si peut-être qu’on aurait pu encore mieux faire. Le changement de défense a été plutôt bon et en notre faveur. Il va falloir songer à autre chose encore parce que c’est une équipe qui va se préparer à ça pour le match 3. A nous de continuer à progresser pour aller chercher cette qualification au Final Four. On est à 40 minutes. Peut-être que ce soir on a montré des choses intéressantes mais il va falloir réitérer parce que le haut niveau c’est ça, c’est réitérer. »

Pour venir à bout de Miskolc, Villeneuve d’Ascq s’est aussi beaucoup appuyé sur le soutien du public. « C’était incroyable, a avoué la meneuse Caroline Hériaud. Honnêtement, c’est ma troisième année ici, je ne me lasse jamais de ce spectacle. Quand on est sur le terrain ça nous galvanise, ça nous donne de la force en plus, de l’énergie, donc bien sûr qu’une salle comme ça c’est incroyable. »

Un match contre Charnay entre temps, ce samedi

D’ici la belle, le mercredi 6 mars, Villeneuve d’Ascq va devoir jouer un match de championnat, ce samedi soir contre Charnay. Après un jour de repos ce jeudi, les Guerrières vont se remettre au boulot dès vendredi. « C’est un match qui nous doit continuer de nous permettre de rester leader de la division, rappelle Rachid Méziane. Je pense que là, en termes de motivation, il n’y a pas forcément un levier à activer. Ce (mercredi) soir, il y a aussi des temps de jeu qui sont un peu moins répartis que peut-être d’habitude. Ça va aussi être l’opportunité contre Charnay de chercher à les réguler, à peut-être donner plus de minutes à d’autres filles, aussi pour préparer le match de mercredi et faire en sorte que les filles aient le plus de fraîcheur possible. »

Avec Antoine Bodelet à Villeneuve d’Ascq,