Villeneuve-d’Ascq reste aux abois, Charnay et l’ASVEL gardent le rythme, François Gomez en colère

La série noire se poursuit pour Villeneuve-d’Ascq… Après quatre journées de La Boulangère Wonderligue, le champion de France n’a toujours pas connu la moindre victoire, assommé samedi soir dans son Palacium par Charleville-Mézières (76-94). Et avec l’EuroLeague Women, c’est encore pire… 6 matchs, 6 défaites, par 17,5 points d’écart en moyenne !

Pourtant, l’ESBVA-LM avait bien lancé son match, en tête à la mi-temps (44-41) grâce à la belle prestation de sa revenante Haley Peters (15 points, 8 rebonds et 3 passes décisives). Mais les Nordistes ont rapidement explosé au retour des vestiaires, vite handicapées dans leur fluidité offensive par la sortie prématurée pour cinq fautes de Carla Leite en 17 minutes. « On manque de cohésion et de collectif à tous les niveaux défensivement et offensivement », indique Rachid Meziane au micro de La Voix du Nord. En face, les coéquipières de Sara Chevaugeon (17 points à 6/11 et 5 passes décisives) équilibrent leur bilan (2v-2d).

« Pas le souvenir d’une défaite comme ça à Tarbes »

En attendant le résultat du leader angevin à Lattes-Montpellier ce dimanche (à 16h), l’ASVEL et Charnay ont pris provisoirement la tête du classement. Avec 17 points de leur capitaine Laura Quevedo et un quatrième double-double en six matchs de Dominique Malonga (14 points et 10 rebonds), les Lyonnaises sont sorties indemnes du piège tendu par Chartres (79-74), toujours fanny (0v-4d), comme Villeneuve-d’Ascq et La Roche Vendée (qui reçoit Bourges ce dimanche). « Je suis très fier de ce qu’elle produit, car on joue plutôt bien », clame le coach Yoann Cabioc’h pour Le Progrès. « On a fait preuve de maturité quand même en ayant un plan de jeu différent avec une défense de zone et une press-zone. Pour un groupe en reconstruction comme le nôtre, gagner ce genre de match est intéressant. »

Enfin, le CBBS a fait cavalier seul à Tarbes (74-53), face à une équipe du TGB qui a fait « presque un peu honte » à son coach, François Gomez, interrogé par La Nouvelle République des Pyrénées. « Je n’ai pas souvenir de ça à Tarbes. On a le droit de perdre mais je ne me souviens pas d’avoir perdu comme ça… sans les armes à la main. Il y a des gens qui ne sont pas dans le combat, ni dans l’intensité. Je suis très mécontent de notre prestation et pas du tout du comportement de l’équipe. » Les Tarbaises n’ont notamment jamais su arrêter Monique Akoa-Makani, à créditer de 18 points à 6/10 (dont 4/4 à 3-points), 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions. « Pour moi, c’est un excellent résultat à Tarbes et on n’espérait pas repartir avec un tel écart : je suis très content et vraiment très fier de mes joueuses », se réjouit l’entraîneur bourguignon Stéphane Leite, sur une série de trois victoires de rang en LBW.