Villeneuve-d’Ascq voit le Final Four s’éloigner après sa défaite en Hongrie

Dix ans qu’un club français n’a plus participé au Final Four de l’EuroLeague… Pour cela, il faut remonter au printemps 2014, avec la quatrième place de Bourges à Ekaterinbourg. Et tout le basket tricolore est persuadé que la disette peut être interrompue cette année, avec un quart de finale abordable pour Villeneuve-d’Ascq contre Miskolc.

Mais pour ça, il faut gagner. Et les Nordistes n’ont pas su le faire lors de la première manche en Hongrie (66-78)… Pourtant, l’entame de match a prouvé que les coéquipières d’Ana Tadic (11 points à 4/7, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d’évaluation) étaient à la portée des Guerrières qui menaient 31-14 à la 12e minute. Avant le trou noir, ou plutôt deux trous noirs, dans une ambiance hostile, voire pesante. Un 4-21 pour remettre les pendules à zéro (35-35) puis un 4-20 pour se faire définitivement distancer (de 41-36 à 45-56). Battues à Miskolc, les coéquipiers de Kennedy Burke (17 points et 5 rebonds) craignent aussi d’avoir perdu leur meilleure évaluation du soir, Kariata Diaby (15), touchée à la cheville, et se retrouvent désormais dos au mur.

Toutefois, les joueuses de Rachid Meziane gardent confiance. « Je pense qu’on va les détruire à la maison, sans hésitation », affirme Maxuella Lisowa-Mbaka à La Voix du Nord. « On a les qualités requises pour prendre notre revanche. Dès que l’on joue à notre niveau, y’a pas photo. Si on est dures en défense et qu’on évite de leur faire des cadeaux, on s’offrira un second voyage en Hongrie. »