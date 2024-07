Vincent Collet déteste annoncer à un joueur qu’il n’est pas pris : « C’est une horreur »

L’équipe de France masculine de basketball doit donner sa liste finale pour les Jeux olympiques de Paris ce dimanche 7 juillet. Partis à 16 à Cologne, les Bleus ont joué à 14 ce samedi contre l’Allemagne. Non utilisés, Jaylen Hoard et Nadir Hifi ont été libérée ce dimanche a annoncé la FFBB.

Le sélectionneur Vincent Collet va maintenant devoir trancher au sujet des deux derniers joueurs évincés. Mais il l’avoue dans L’Équipe : faire ces choix et l’annoncer aux joueurs en questions est toujours un moment très difficile à gérer.

« C’est une horreur. Le pire moment dans mon travail de sélectionneur, avec celui où tu perds un match important à l’arraché, d’un point. Il faut se dire que si ce n’est pas celui à qui tu parles, ce sera un autre. Éloigner un joueur de la sélection est fondamentalement différent de couper un joueur en club, où tu as toujours une raison, sur le terrain ou en dehors. Là, ils sont le plus souvent irréprochables. Mais tu ne peux pas en emmener 16… Ce sont juste des choix à faire, et c’est encore plus dur vu l’investissement qu’ils consentent. Tu penses juste que c’est avec l’autre que tu as plus de chances d’atteindre ton objectif. »