Vincent Poirier XXL, Sylvain Francisco au bon souvenir des derbys Roanne – Bourg face à Mille-McIntyre

Pour les débuts de la 24e journée, marquée par la défaite de l’ASVEL face au Fenerbahçe Istanbul (73-83), ce mardi fut une soirée faste en EuroLeague, avec cinq équipes au-dessus de la barre des 100 points. Et logiquement de grosses performances individuelles.

À commencer par Vincent Poirier, qui a égalé sa meilleure marque de la saison (datant de la 3e journée contre le Zalgiris Kaunas), avec 29 d’évaluation. Lors d’un festival offensif face au Maccabi Tel-Aviv (106-101), le pivot du Real Madrid s’est régalé en cumulant 16 points à 6/7, 10 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 3 contres et 0 balle perdue en 26 minutes.Son deuxième double-double de l’exercice. À ses côtés, Fabien Causeur a été particulièrement rentable (9 points à 3/4 en 8 minutes) tandis que Guerschon Yabusele a confirmé son retour en forme (9 points à 4/6, 6 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 19 d’évaluation en 17 minutes). De bon augure avant de recevoir Villeurbanne jeudi soir…

Le 27 mars 2021, avec 27 points, Sylvain Francisco avait établi son record au scoring en Betclic ÉLITE face à la JL Bourg (102-97). Ce soir-là, alors sous les couleurs roannaises, l’enfant de Sevran avait dû composer avec un grand Codi-Miller McIntyre en face de lui (15 points, 6 rebonds et 8 passes décisives). Quasiment trois ans plus tard, les deux meneurs ont rejoué leur duel. Le Basque a été étincelant (20 points à 6/10, 5 rebonds et 15 passes décisives pour 39 d’évaluation, record historique pour Vitoria en EuroLeague), renforçant son statut de joueur le plus clutch de la saison avec son troisième tir décisif pour arracher la prolongation.

Codi Miller-Mcintyre sends it to overtime 🤯 Who is winning this one? 👀#MotorolaMagicMoment I #HelloMoto pic.twitter.com/BCPb99PrC3 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 30, 2024

Mais c’est bien l’international français (13 points à 6/13, 2 rebonds et 6 passes décisives) qui a eu le dernier mot avec le Bayern Munich (112-109), lors d’une rencontre sifflée par deux officiels tricolores, Mehdi Diffalah et Maxime Boubert. Une victoire absolument cruciale pour le club bavarois dans la course au play-in, surtout après son impair de la semaine dernière face à l’ASVEL…

Moins de réussite, en revanche, pour Damien Inglis : le Guyanais n’a pas démérité à Belgrade (10 points à 2/5 et 5 rebonds en 23 minutes) mais Valence n’a pas été de taille à rivaliser avec l’Étoile Rouge (64-82).