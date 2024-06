Vitalis Chikoko avec Brice Dessert à la SIG Strasbourg ?

Vitalis Chikoko (2,10 m, 32 ans) devrait continuer sa carrière en France. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 avec l’Elan béarnais, le pivot a deux options à ce stade : continuer à la JDA Dijon ou rejoindre la SIG Strasbourg. Le Zimbabwéen serait plus enclin à saisir l’opportunité alsacienne où il partagerait le poste 5 avec Brice Dessert.

Dans le championnat de France depuis huit ans maintenant et son arrivée à l’Élan béarnais, Vitalis Chikoko s’est imposé comme un pivot solide physiquement et aux mains de velours. En 2023-2024, l’ancien joueur du Bayern Munich est sorti du banc à la JDA Dijon, où il était prêté. En 20 minutes par match chez le vainqueur de la Coupe de France, il a tourné à 9,3 points à 65,1% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 1,3 passe décisive.

Pour quitter l’EBPLO et s’engager pour la SIG Strasbourg, Vitalis Chikoko va cependant devoir trouver un arrangement avec le club du Sud-Ouest.