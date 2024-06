Vitalis Chikoko débarque à Strasbourg

Vitalis Chikoko (2,10 m, 33 ans) à Strasbourg, c’est fait. Après une saison à Dijon, le pivot continue son aventure en Betclic ÉLITE en rejoignant la SIG, comme annoncé. Le Zimbabwéen a résilié sa dernière année de contrat à l’Élan béarnais pour rejoindre le club alsacien, où il retrouvera son ancien coach de l’EBPLO, Laurent Vila.

🚨𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🚨 La SIG Strasbourg officialise, ce jour, la signature du pivot expérimenté Vitalis Chikoko (2m07 – 33 ans). Welcome Vitalis ! 😃 📰Communiqué ⤵️https://t.co/P3qhhsl3f2 pic.twitter.com/McTPQdXxtM — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) June 21, 2024

Éternel bourreau de Strasbourg en finale de la Coupe de France

À Strasbourg, Vitalis Chikoko va connaître son quatrième club en France. Après l’Élan béarnais, Levallois et Dijon, c’est donc à la SIG qu’il continue son parcours, à 33 ans. Il partagera le poste 5 avec le jeune Brice Dessert, qui aspire à franchir un cap en Alsace. S’il a mis du temps à se mettre en forme sous les couleurs de la JDA, il a été efficace, particulièrement offensivement, sur de courtes séquences (9,3 points à 65,1% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 1,3 passe décisive en 20 minutes sur 29 matches de Betclic ELITE en 2023-2024). Et cinq ans après la signature de Jérémy Nzeulie, la SIG retente une astuce vieille comme le monde : si vous ne pouvez pas arrêter un joueur, recrutez-le. De fait, Vitalis Chikoko a toujours fait le plus grand mal à Strasbourg, double MVP de la finale de Coupe de France face à l’équipe alsacienne, en 2022 avec Pau (15 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 5 contres) puis en 2024 avec Dijon (20 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres).