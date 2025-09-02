Recherche
Uncategorized

Vyacheslav Bobrov rejoint le Dinamo Bucarest après son passage au VEF Riga

Roumanie - L'international ukrainien Vyacheslav Bobrov signe au Dinamo Bucarest. L'ailier-fort de 32 ans et 2,03 m arrive en Liga Nationala roumaine après une excellente saison au VEF Riga où il était le meilleur rebondeur de l'équipe.
00h00
Vyacheslav Bobrov rejoint le Dinamo Bucarest après son passage au VEF Riga

Vyacheslav Bobrov avec la sélection d’Ukraine

Crédit photo : FIBA

Le Dinamo Bucarest vient d’officialiser l’arrivée de Vyacheslav Bobrov pour la saison à venir. L’international ukrainien de 32 ans apporte son expérience européenne considérable au club roumain, lui qui a évolué dans de nombreux championnats au cours de sa carrière.

Un joueur polyvalent aux statistiques impressionnantes

Bobrov sort d’une saison remarquable au VEF Riga, où il a remporté le titre de la Ligue balte lettone-estonienne en étant élu MVP des finales. En BCL, Bobrov a contribué lors de 6 matchs avec 8,5 points, 5,5 rebonds, 2,8 passes, 1,8 interception et 1,0 contre de moyenne.

Trois passages en France

Membre régulier de la sélection ukrainienne depuis 2012, Bobrov a récemment participé aux pré-qualifications européennes pour la Coupe du monde 2027, affichant 10,3 points et 5 rebonds de moyenne. Cette expérience internationale, débutée avec les équipes de jeunes en 2012, témoigne de sa longévité au plus haut niveau.

Son parcours européen compte trois passages en France (à Nanterre en Betclic ELITE, Orléans en ELITE 2 et Quimper en NM1), mais aussi en Lettonie, Lituanie (Pieno Zvaigzdes Pasvalys), Espagne (Fuenlabrada), Ukraine (Dnipro, BC Kyiv, Mariupol, Khimik) et désormais Roumanie. Cette expérience multiculturelle fait de lui un atout précieux pour Dinamo Bucarest, qui mise sur sa maturité et sa capacité d’adaptation pour renforcer son secteur intérieur en Liga Nationala.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
sagesse
Très bon joueur, n’importe quel niveau il a toujours les mêmes stats. Un joueur d’équipe avec un bon QI et un excellent état d’esprit.
