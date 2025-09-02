Vyacheslav Bobrov rejoint le Dinamo Bucarest après son passage au VEF Riga

Le Dinamo Bucarest vient d’officialiser l’arrivée de Vyacheslav Bobrov pour la saison à venir. L’international ukrainien de 32 ans apporte son expérience européenne considérable au club roumain, lui qui a évolué dans de nombreux championnats au cours de sa carrière.

Un joueur polyvalent aux statistiques impressionnantes

Bobrov sort d’une saison remarquable au VEF Riga, où il a remporté le titre de la Ligue balte lettone-estonienne en étant élu MVP des finales. En BCL, Bobrov a contribué lors de 6 matchs avec 8,5 points, 5,5 rebonds, 2,8 passes, 1,8 interception et 1,0 contre de moyenne.

Trois passages en France

Membre régulier de la sélection ukrainienne depuis 2012, Bobrov a récemment participé aux pré-qualifications européennes pour la Coupe du monde 2027, affichant 10,3 points et 5 rebonds de moyenne. Cette expérience internationale, débutée avec les équipes de jeunes en 2012, témoigne de sa longévité au plus haut niveau.

Son parcours européen compte trois passages en France (à Nanterre en Betclic ELITE, Orléans en ELITE 2 et Quimper en NM1), mais aussi en Lettonie, Lituanie (Pieno Zvaigzdes Pasvalys), Espagne (Fuenlabrada), Ukraine (Dnipro, BC Kyiv, Mariupol, Khimik) et désormais Roumanie. Cette expérience multiculturelle fait de lui un atout précieux pour Dinamo Bucarest, qui mise sur sa maturité et sa capacité d’adaptation pour renforcer son secteur intérieur en Liga Nationala.