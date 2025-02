Warren Williams, de Lorient à l’ADA Blois

L’ADA Blois a engagé Warren Williams (2,07 m, 26 ans), lui qui vient de quitter l’effectif du CEP Lorient, club évoluant au niveau inférieur (NM1).

Warren Williams, un troisième pivot à l’ADA Blois

L’international jamaïcain permet à l’équipe de David Morabito de densifier son poste 5 « en vue de la fin de saison très intense qui nous attend (14 matchs en 10 semaines hors éventuels playoffs), tout en préservant l’équilibre et la dynamique de l’équipe », explique le manager général Julien Monclar. « Le seul poste n’étant pas « triplé » était le poste 5 », ajoute le coach dans le communiqué. « Après avoir longtemps cherché un jeune Français, l’opportunité de signer Warren s’est offerte à nous », continue le technicien azuréen. Derrière Jacques Alingue et Flo Thamba, Warren Williams va amener « plein d’enthousiasme » et ses « qualités spécifiques » selon Morabito et Monclar.

Utilisé lors des 26 matches de la première phase de NM1, Warren Williams a tourné à 9,3 points, 4,5 rebonds et 0,8 passe décisive de moyenne. Il n’a cependant pas réussi à amener l’équipe de Pascal Thibaud en poule haute.