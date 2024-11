La vague des Jeux olympiques de Paris 2024 ne cesse de porter les clubs français de 3×3. Et comment ne pas débuter par 3×3 Paris, qui rime décidément avec finale en cette fin de saison 2024. Quelques jours après avoir remporté le Challenger de Taipei, la formation composée de Frank Seguela, Jules Rambaut, Hugo Suhard et Paul Djoko a de nouveau atteint une finale en ce premier week-end de novembre, au Masters de Manama.

Mais la première équipe professionnelle du 3×3 français n’est pas parvenue à accrocher un 2e Masters à son palmarès cette saison, après Lausanne en août dernier. Vainqueur sur un tir décisif du MVP de Taipei, Hugo Suhard, en demi-finale contre les Chinois d’Hangzou, 3×3 Paris s’est ensuite retrouvé dans la peau du battu au buzzer contre l’équipe chinoise de Chongming. Quoi qu’il en soit, l’équipe encadrée par Karim Souchu a une nouvelle fois prouvé qu’elle était l’une des équipes les plus régulières sur le circuit du World Tour. En effet, à Manama (Bahreïn), 3×3 Paris a disputé sa 5e finale de Masters sur 6 possible (Marseille, Lausanne, Shanghai, Macau, Manama).

