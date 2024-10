Wembanyama maladroit pour sa première sortie en présaison

Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a joué son premier match de présaison 2024 avec les San Antonio Spurs ce mercredi 9 octobre. Même s’il a pu travailler sa connexion avec Chris Paul, qui l’a lancé au alley-oop, l’intérieur français s’est montré maladroit (11 points à 4/15 aux tirs, dont 0/5 à 3-points, et 4 balles perdues) mais a eu le temps de cumuler 9 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres en 23 minutes. « Dans cette présaison, on va tenter autant d’expériences que possible sur pick and roll », a commenté Wemby au sujet de sa relation avec CP3.

Mal partie (20-34, 12′), son équipe a ensuite pris le dessus sur le Magic d’Orlando pour finir par l’emporter de 10 points (107-97). Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) a apporté 5 points à 2/3, 4 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes.