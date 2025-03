Wilfried Yeguete (Le Mans) : « Quand on est en confiance, on devient une équipe très dure à battre »

« Gagner deux fois à Monaco la même saison n’est pas commun ». Wilfried Yeguete (2,02 m, 33 ans) en sait quelque chose, lui qui a fait partie de l’épopée en EuroCup en 2021. Pour la troisième fois de la saison, son équipe du Mans a battu la Roca Team. En novembre dernier, les Sarthois se sont imposés à Gaston Médecin en Betclic ELITE. Dans la foulée, Sasa Obradovic était remercié. Ce dimanche 16 mars, un mois tout pile après la finale de la Leaders Cup gagnée contre Monaco, le MSB est revenu gagner en principauté en demi-finales de la Coupe de France.

Neuf jours après sa défaite à Nancy en championnat, Le Mans prouve une nouvelle fois de son très fort niveau de jeu cette saison.

« On a une capacité à rebondir qui est très bonne, estime Wilfried Yeguete au micro de Ouest-France. Moi, j’adore ça. C’est vraiment une force. Même dans un jour un peu moins bien, on ne change pas notre manière de jouer. On a beaucoup de joueurs capables d’alimenter le scoring, de faire beaucoup de choses. On a beaucoup de joueurs compatibles. On peut vite se projeter offensivement. Quand on est en confiance, on devient une équipe très dure à battre. »