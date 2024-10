William Howard de retour au Mans… pour s’entraîner quelques jours

William Howard a réinvestit Antarès cette semaine le temps de quelques entraînements. Mais le Ligérien ne va pas pour autant effectuer son retour au Mans Sarthe Basket. Partageant le même coach individuel que Noah Penda, le MSB a accepté d’accueillir William Howard quelques jours, comme le révèle Ouest-France.

À la recherche d’une opportunité… au poste 3

Remplaçant médical au Mans en fin de saison dernière, William Howard (2,03 m, 31 ans) avait ainsi pu renouer avec le basket après plus d’un an et demi sans jouer. Après la finale du championnat de France 2022 remportée avec l’ASVEL, le Montbrisonnais était ensuite parti en Catalogne, à la Joventut Badalone. Mais il n’y a disputé qu’un seul match, la faute à deux opérations des genoux qui l’ont maintenues éloigné des parquets pendant de très longs mois. Ce n’est qu’en février 2024 que William Howard a pu refouler les parquets, réussissant à convaincre Le Mans de l’embaucher. En 11 matchs avec le club sarthois, l’ailiera montré de très belles dispositions, tournant à 12 points, 6 rebonds et 2,4 passes décisives en 24 minutes de jeu en moyenne.

Mais pour la saison 2024-2025, William Howard n’a toujours pas trouvé de club : « J’ai eu des offres, mais toutes pour un challenge poste 4 alors que je voudrais vraiment évoluer poste 3 », explique-t-il à Ouest-France.