Xavier Bonnafy est le nouveau président exécutif du Limoges CSP

Xavier Bonnafy, nouveau président exécutif du Limoges CSP, va travailler de concert avec Lionel Peluhet pour redresser le club limougeaud.

Xavier Bonnafy est une personne connue dans l’entité de la Haute-Vienne. Président de l’association Limoges CSP, il fut aussi le directeur administratif et financier du club de 1995 à 2000.

Si Xavier Bonnafy et Lionel Peluhet ne se connaissaient pas avant le projet de reprise du Cercle Saint-Pierre, le nouveau président exécutif délégué ne doute pas de sa bonne entente avec le cadre d’Intermarché.

« On a plusieurs points communs comme la rigueur, une forte capacité de travail et on appréhende assez rapidement les choses pour prendre des décisions rapides », énumère Xavier Bonnafy au Populaire du Centre.