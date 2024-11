Yabusele (17 points) n’empêche pas la 12e défaite de Philadelphie

Évoluant pour la première fois avec le trio Tyrese Maxey (8 points à 3/13 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes) – Paul George (2 points à 1/6 aux tirs en 17 minutes, avant de sortir pour une nouvelle blessure au genou) – Joel Embiid (35 points à 10/21 et 11 rebonds en 35 minutes), Philadelphie a encore perdu, cette fois à Memphis (117-111).

Et pourtant, Ja Morant était absent chez les Grizzlies et Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) a artillé avec succès pour les Sixers. L’intérieur français a inscrit 17 points à 6/8 aux tirs en plus de prendre 4 rebonds et distribué 2 passes décisives en 19 minutes. Mais en face, Memphis a signé son record de 3-points marqués (19) de sa saison. C’est déjà la 12e défaite de Philadelphie, en 14 rencontres.

Guerschon 🐻 17 POINTS

4 REBONDS

2 AST / 1 BLK

5-6 à 3-points Les 76ers s'inclinent à Memphis pic.twitter.com/r25MUH0L5H — NBA France (@NBAFRANCE) November 21, 2024

Dans les autres matches, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) et les Atlanta Hawks ont vécu une correction chez les Golden State Warriors (120-97). Le rookie a toutefois terminé avec le meilleur +/- de son équipe (+2) grâce sa longue présence sur le parquet dans le troisième quart-temps (23-33). Il s’est également approché du double-double (12 points à 4/10 aux tirs, dont 2/7 à 3-points, 8 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes).

Autrement, Ousmane Dieng (0 point à 0/1, 1 rebond et 2 interceptions en 11 minutes) et le Thunder ont gagné à Portland (99-109). Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) n’a pas joué. Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) l’a lui emporté avec les Los Angeles Clippers, face au Magic d’Orlando. L’ancien capitaine de l’équipe de France a fini à 5 points à 2/3 et 4 rebonds en 19 minutes.