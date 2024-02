Yacine Toumi réalise son record de points en NCAA

Yacine Toumi (2,04 m, 23 ans) continue de réaliser une belle saison senior en NCAA avec l’Université d’Evansville, située à Evansville dans l’Indiana. Ce mercredi 31 janvier, le Francilien a réalisé son record de points (22) dans le championnat universitaire étasunien.

Lors de la victoire des Purple Aces contre la lanterne rouge de la Missouri Valley Conference (MVC), l’Université de l’Illinois à Chicago (UIC), l’intérieur franco-tunisien s’est fait plaisir avec 22 points à 8/10 aux tirs et 6/11 aux lancers francs, 7 rebonds mais aussi 5 balles perdues en 31 minutes. Avec ce succès 77-60, Evansville signe une quatrième victoire en 11 matches en MVC.

11:44 | 2H 🟣 45 | 🔥 45 Toumi with the fake and the dunk! 🏀 #ForTheAces pic.twitter.com/uFxQJtN3qy — UE Men's Basketball (@UEAthletics_MBB) February 1, 2024

Arrivé chez les Purple Aces en 2022 après avoir été pensionnaire de la Lee Academy dans le Maine lors de sa saison senior au lycée, démarré son cursus NCAA chez les Little Rock Trojans en 2020 puis avoir joué dans le Community College d’Indian Hills en 2021-2022, Yacine Toumi réalise une saison senior solide à titre individuel. L’ancien cadet de Nanterre (8,7 points de moyenne en U18 ÉLITE en 2017-2018) tourne à 11,6 points à 57,5% de réussite aux tirs (dont 27,3% à 3-points sur une tentative par rencontre), 6,6 rebonds, 1,6 passe décisive, 0,7 contre, 0,7 interception et 2,2 balles perdues en moins de 26 minutes. La saison passée, il cumulait 10,4 points à 41,4% et 5,7 rebonds en 25 minutes.

Déjà en équipe nationale A de Tunisie

Après cette saison, Yacine Toumi devrait être en mesure de passer professionnel, tout en devenant l’un des leaders de la sélection tunisienne. Plus jeune, le natif de Meudon a fait le choix de représenter le pays de ses parents, la Tunisie, au niveau international. « C’était vraiment dur », a-t-il expliqué début 2023 au sujet du choix qu’il avait à prendre au Courier & Press. « J’ai l’impression d’avoir plus d’opportunités de jouer de grandes compétitions avec la Tunisie. J’avais l’impression d’avoir une chance de jouer (pour la Tunisie), d’avoir un rôle plus important. » En 2018, il a participé à l’AfroBasket U18. Depuis, il a été convoqué en équipe nationale A dès 2022, affrontant notamment l’équipe de France à Pau le 31 juillet dernier en match de préparation pour les pré-qualifications olympiques 2024. En 14 minutes face aux Bleus, Yacine Toumi a pris 3 rebonds. Nul doute que le nouveau sélectionneur Mehdy Mary, qui tente de relancé une sélection tunisienne qui a dominé le basketball africain dans les années 2010, voudra s’appuyer sur lui à l’avenir.