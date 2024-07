Yann Vézo Davidson, arbitre de NM1, au sifflet des Jeux Olympiques !

Quand il s’échauffera au bord de la ligne médiane du Stade Pierre-Mauroy ce dimanche soir, peut-être repensera-t-il à toutes ces salles de Nationale 1 où il a l’habitude des rituels d’avant-match. La dernière fois, c’était au Palais des Sports de Toulon pour le match du titre du HTV face à Tours (). Trois mois plus tard, Yann Vézo Davidson (33 ans) va officier sur la plus grande scène du basket mondial, au sifflet de Serbie – Porto-Rico pour le tournoi féminin à 21h.

« C’est un rêve qui devient réalité pour moi, au bout de 10 ans de licence international », s’émeut-il. Originaire de Madagascar, arrivé en France (à Toulouse) en 2004, le trentenaire malgache a vécu sa première compétition internationale en 2014 avec l’AfroBasket U18. Formé par la FFBB, Yann Vézo Davidson a progressivement pris du galon, à travers une accréditation auprès de la Fédération Malagasy, pour arbitrer sur des compétitions de plus en plus prestigieuses : la Coupe du Monde U19 Féminine en 2023, la Coupe du Monde U17 cette année, le TQO féminin à Anvers…Tout en continuant à officier en Nationale 1, espérant un jour être promu en LNB.

« J’arbitre en troisième division français et là, je vais me retrouver aux JO », sourit-il, à l’évocation de la folle différence de niveau et de standing. « C’est un honneur et un privilège d’être présent avec tous ces athlètes, de représenter Madagascar et l’Afrique au plus haut niveau mondial. J’espère que ce ne sera pas la dernière fois ! »