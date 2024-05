Yannis Morin et Murcie en demi-finales après avoir sorti Valence et Damien Inglis

Signé par Murcie pour les playoffs de Liga Endesa, Yannis Morin (2,08 m, 30 ans) va prolonger l’aventure encore un bout de temps dans le championnat espagnol.

Alors que Valence avait égalisé sur le match retour des demi-finales, à l’extérieur, Murcie a réalisé la performance de signer une nouvelle victoire à la Fonteta ce samedi 25 mai. Les joueurs de Sito Alonso ont pris le dessus dans le dernier quart-temps (14-23) pour s’imposer 84 à 77. Yannis Morin a été précieux avec 10 points à 5/5 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 16 d’évaluation en 21 minutes. A ses côtés, l’ancien Strasbourgeois Rodion Kurucs a ajouté 12 points et 3 rebonds pour 15 d’évaluation en 29 minutes. Dustin Sleva a également été précieux avec 12 points, 7 rebonds et 5 passes décisives pour 16 d’évaluation. En face, Damien Inglis (2,05 m, 29 ans) n’a pas pu peser autant qu’espéré (7 points à 3/6 et 5 rebonds pour 7 d’évaluation en moins de 16 minutes).

En demi-finales, Murcie défiera son voisin de Malaga. Il y a pile un mois, Malaga avait sorti Murcie (80-74) en demi-finales des playoffs de BCL.