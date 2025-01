Yaphet Moundi, le serial-reboundeur d’Iona

Dans sa première saison NCAA après deux saisons en JuCo, Yaphet Moundi s’impose à l’Université d’Iona comme un as du rebond. Dans la courte victoire contre l’Université voisine de Siena, l’ancien joueur de Tours (14,9 points de moyenne en 16 matchs) et Gries-Oberhoffen (13 points de moyenne sur les 4 premières et seules journées de la saison 2020-2021) en Nationale 3 puis de l’ESSM Le Portel en Espoirs est passé tout proche du double-double.

En seulement 18 minutes (à cause de ses 4 fautes), il a cumulé 9 points à 4/10 aux tirs et 9 rebonds. Son équipe s’est faite peur en fin de rencontre mais finalement Adam Njie a donné la victoire à 2 secondes de la fin, en réussissant son deuxième lancer franc. De quoi permettre aux Gaels, programme situé à La Nouvelle-Rochelle, dans la banlieue Nord de New York, d’équilibrer son bilan à 2-2 dans sa conférence, la MAAC.

Quant à Yaphet Moundi, il se montre particulièrement dynamique au rebond, avec 6,5 prises de moyenne en moins de 20 minutes. Le fils de l’artiste le plus populaire du Cameroun, Petit-Pays, est déjà monté à 18 rebonds en 26 minutes face à Delaware tourne également à 7,7 points et 0,8 contre de moyenne. De quoi justifier la confiance du coach, Tobin Anderson.