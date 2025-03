Yoan Makoundou et Joan Beringer brillent et filent en quarts de l’EuroCup

Yoan Makoundou et Joan Beringer poursuivent leur parcours en EuroCup. Les deux joueurs ont été décisifs lors des huitièmes de finale, permettant au Turk Telekom Ankara et au Cedevita Olimpija Ljubljana d’accéder aux quarts de finale. Retour sur leurs prestations solides et les victoires de leurs équipes.

Makoundou solide, Ankara sans trembler

Face à son ancienne équipe du Buducnost Podgorica, Yoan Makoundou (2,07 m, 24 ans) n’a pas tremblé. L’intérieur français a signé une belle prestation avec 16 points (5/12 aux tirs), 5 rebonds, 1 passe, 3 balles perdues et 3 contres pour 17 d’évaluation en 26 minutes. Le TT Ankara s’est imposé sans trembler (93-73), validant son ticket pour les quarts.

Les Turcs ont rapidement pris le contrôle de la rencontre en infligeant un 18-2 à Buducnost dès le premier quart-temps. L’ex-Metropolitan Anthony Brown (20 points) et Kyle Alexander (17 points) ont parfaitement épaulé Makoundou dans ce large succès. Malgré un sursaut des Monténégrins dans le troisième quart, la défense d’Ankara et l’adresse extérieure d’Angola et Bess ont permis de gérer la fin de match sans trembler.

Le TT Ankara retrouvera en quarts de finale l’Hapoel Tel-Aviv pour une confrontation prometteuse.

Beringer précieux dans la remontée de Cedevita

Du côté de la Slovénie, Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a lui aussi répondu présent lors du succès de Cedevita Olimpija Ljubljana face au Besiktas Istanbul (96-86). L’intérieur français a compilé 12 points (4/5 aux tirs), 5 rebonds et 5 fautes provoquées pour 18 d’évaluation en 30 minutes. Une performance complète pour le prospect qui a contribué à la belle remontée de son équipe.

Car c’est bien après avoir été mené de 13 points que Cedevita a renversé la vapeur. Portés par Devin Robinson (21 points, 11 rebonds) et de l’ex-Manceau Brynton Lemar (20 points), les Slovènes ont progressivement grignoté leur retard avant de passer devant dans un dernier quart-temps parfaitement maîtrisé.

Grâce à une défense resserrée et une grande efficacité sur la ligne des lancers (29/35), les hommes de Zvezdan Mitrovic ont su contenir les assauts de Jonah Mathews (18 points) et Kyle Allman (13 points, 14 passes) pour filer en quarts de finale. Ils affronteront Bahcesehir College Istanbul au prochain tour.