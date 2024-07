Yoan Makoundou poursuit sa route au TT Ankara

Yoan Makoundou (2,07 m, 23 ans) va continuer sa carrière en Turquie, au TT Ankara. Prêté au Buducnost Podgorica en 2023-2024, l’intérieur français est cette fois envoyé par l’AS Monaco – club avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 – chez une autre formation habituée de l’EuroCup.

🏀🔥 Yoan Makoundou artık #AnkaraBasketbolu için ter dökecek! 🔥🏀 Geçtiğimiz sezon Buducnost Voli forması giyen Yoan Makoundou, yeni sezonda takımımızın gücüne güç katacak. Welcome to family Yoan Makoundou! 👏✍ pic.twitter.com/NocZETPHXc — Türk Telekom Basketbol (@TT_Basketbol) July 16, 2024

Le club de la capitale fédérale turque a atteint la finale de l’EuroCup en 2023, perdant face à Gran Canaria. Après une saison 2023-2024 compliquée, le TT Ankara a renouvelé son effectif. Yoan Makoundou est l’un des joueurs choisis pour relancer le club.

En 2023-2024, Yoan Makoundou a tourné à 11 points à 60,8% de réussite aux tirs (dont 40,6% à 3-points, sur 1,9 tentative par match), 4,8 rebonds et 0,8 passe décisive en 23 minutes en EuroCup. En Ligue adriatique, il a été plus discret avec 8,3 points à 46,9%, 4,5 rebonds et 0,7 passe décisive en 21 minutes.

Ces dernières années, le championnat turc aura permis à plusieurs intérieurs français de prendre leur envol : Mam Jaiteh (2,11 m, 29 ans), Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans), Alpha Kaba et dernièrement Jerry Boutsiele (2,04 m, 31 ans).

Yoan Makoundou, premier Français disputer le TBT ? Avant de tenter l’aventure en Turquie, Yoan Makoundou va participer au célèbre TBT, le tournoi estival en vogue au niveau professionnel. L’ancien Choletais est probablement le premier Français à participer au TBT. Au sein de The Cru, il fera équipe avec de nombreux anciens joueurs de Valparaiso mais aussi l’ancien Orléanais Derrick Nix.