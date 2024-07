Youssoupha Fall rejoint officiellement le FC Barcelone

Le FC Barcelone a officialisé la signature de Youssoupha Fall (2,21 m, 29 ans) pour la saison 2024-2025. Le pivot franco-sénégalais va compléter un poste 5 déjà composé par le Tchèque Jan Vesely (2,13 m, 34 ans) et l’Espagnol Willy Hernangomez (2,09 m, 30 ans).

Lors de ses trois saisons à l’ASVEL, de 2021 à 2024, Youssoupha Fall s’est régulièrement mis en évidence face au FC Barcelone. Sur son dernier match d’EuroLeague avec l’ASVEL, le natif de Dakar a notamment contribué en la victoire des siens avec 15 points et 8 rebonds. En moyenne, le champion de France 2018 et 2022 a tourné à 8,8 points à 61,3% de réussite aux tirs et 6,6 rebonds pour 12,8 d’évaluation en moins de 20 minutes en 31 matches en EuroLeague.

Youssoupha Fall est la cinquième recrue du FC Barcelone après Kevin Punter, Justin Anderson, Juan Núñez et Chimezie Metu.