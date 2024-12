Zaccharie Risacher (14 points) remporte son duel face à Tidjane Salaün (0/8), soirée réussie pour Guerschon Yabusele

Trois Français sur dix joueurs dès l’entre-deux à Charlotte. Moussa Diabaté et Tidjane Salaün d’un côté, Zaccharie Risacher de l’autre… Et si l’intérieur parisien est resté dans ses standards du moment (3 points à 1/3, 8 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre), l’ancien ailier de Cholet Basket a incarné les failles des Hornets, battus 104-107 par Atlanta. 24 heures après un bon match contre New York, le rookie n’a pas su inscrire le moindre point, ratant ses huit tentatives. En 22 minutes, comme Diabaté, il a ajouté 1 rebond, 1 passe décisive et 2 interceptions.

En face, le n°1 de la Draft a été l’auteur de plusieurs actions d’éclat : un joli cross sur Brandon Miller, un contre sur l’ex-MVP de l’EuroLeague Vasilije Micic, un dunk à deux mains dans le trafic… À créditer d’un gros début de match (9 points à 100%), Zaccharie Risacher a terminé avec 14 points à 6/10, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 25 minutes, son plus gros temps de jeu après cinq sorties en-dessous des 20 minutes.

À l’image de Tidjane Salaün, les Français des Wizards ont connu une nouvelle soirée déprimante. Pire bilan de la NBA, Washington a encaissé une 14e défaite consécutive (114-124 contre Milwaukee), martyrisé par l’énorme performance de Giannis Antetokounmpo (42 points, 12 rebonds et 11 passes décisives). En face, Bilal Coulibaly a confirmé qu’il rentrait vraiment dans le rang : 4 points à 2/8, 2 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 36 minutes.

Côté Alexandre Sarr, malgré un joli contre sur Giannis, la soirée fut tout aussi difficile : même temps de jeu (36 minutes), même adresse (2/8). Le Toulousain s’est fendu de 7 points, 2 rebonds et 1 passe décisive.

A contrario, Philadelphie sort peu à peu de l’ornière. Les Sixers ont validé un deuxième succès en quatre rencontres, leur quatrième de la saison, à Detroit (111-96). De nouveau dans le cinq majeur, Guerschon Yabusele a été précieux avec 7 points à 3/6, 8 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes.