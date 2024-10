1/2 pour les clubs français en FIBA Europe Cup : Cholet explose Constanta, Dijon perd contre sa bête noire

Être en Coupe d’Europe permet parfois de s’offrir des entraînements devant 5 000 personnes… En recevant le 14e du championnat roumain, Constanta, mené par un ancien joueur de NM1 (Monyea Pratt), Cholet Basket se doutait que la soirée pourrait être tranquille. Mais à ce point-là ? À +32 à la mi-temps (59-27), CB a un temps compté 51 points d’avance (91-40, 32e minute) ! Avec un temps de jeu bien réparti, et six joueurs entre 10 et 18 points (Stefan Smith en meilleur marqueur), le club des Mauges (vainqueur 106-63) s’est également offert le record de rebonds de son histoire avec 67 ballons captés sous les panneaux, dont 11 pour Andre Roberson.

Invaincu au terme de la phase aller, Cholet Basket a fait un nouveau pas vers la qualification pour le second tour de la FIBA Europe Cup. « On s’attendait un à match plutôt facile », n’a pas caché Gerald Ayayi (16 points, 10 rebonds et 4 passes décisives), interrogé par Ouest France. « L’important était de se concentrer sur le processus. On a eu un peu de relâchement au début de seconde mi-temps, mais on a su rester dans nos principes, continuer à jouer avec notre identité. Je suis content car on a tous joué avec l’intensité qu’il fallait, on s’est tous imaginé Paris Basket (prochain adversaire, ndlr) en face, pour garder un haut niveau. On est resté dans le bon état d’esprit. »

Puisque seul le premier est assuré de voir le second tour de la FIBA Europe Cup (ainsi que les six meilleurs seconds), la JDA Dijon n’a pas réussi une très grande opération en s’inclinant à Ludwigsbourg, sa bête noire : cinq fois la JDA a affronté l’équipe allemande ces deux dernières saisons, cinq fois la JDA s’est inclinée ! Heureusement, les hommes de Laurent Legname ont préservé un panier-average intéressant (77-80) mais auraient pu faire bien mieux, eux qui menait encore 38-47 à la 22e minute. Si Markis McDuffie a signé son meilleur match de la saison (15 points à 4/9, 6 rebonds et 2 interceptions), Dijon a été pénalisé par la contre-performance de son leader, David Holston, impuissant (2 points à 0/6, 1 rebond, 2 passes décisives, 4 fautes et 3 balles perdues pour -4 d’évaluation en 20 minutes) après avoir été le héros d’Ékinox.