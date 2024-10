Le Portel l’emporte en Bulgarie, Deandre Gholston monte en puissance

Défait dans l’Opalico le week-end, l’ESSM Le Portel s’est remis la tête à l’endroit en FIBA Europe ce mardi 22 octobre en Bulgarie. En Bulgarie, équipe d’Eric Girard l’a emporté assez néttement face à Rilski Sportist (60-80).

Si les Stellistes ne vont pas forcément bien en Betclic ELITE (une seule victoire en cinq matchs), la FIBA Europe a au moins le mérite d’apporter quelques victoires dans le Pas-de-Calais. Grâce à une belle adresse extérieure (11/22 à 3-points) et un rebond maîtrisé (40 prises dont 9 offensives), Le Portel n’a pas eu grand chose à craindre face à son adversaire du soir. Meilleur marqueur portelois lors de l’Opalico (20 points), Deandre Gholston (1,95 m, 24 ans) a encore porté l’attaque avec 23 unités à 8/14 aux tirs dont 5/8 à 3-points en 27 minutes de jeu.

Avec cette victoire en Bulgarie, Le Portel s’est probablement offert une finale du groupe à domicile le mardi 29 octobre face à Kalev Cramo, encore invaincu. Mais avant d’avoir la tête au Chaudron, les hommes d’Eric Girard iront défier Le Mans en championnat ce samedi 26 octobre (18h), afin de jouer encore plus sereinement la semaine en Coupe d’Europe.

✅ 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 🇪🇺

Sérieux et appliqués, les stellistes s'imposent de 20 points à la Samokov Arena du #Rilski Sportist, et se relancent dans la course au second tour 🫡#MVP : @DreeGholston4 23-4-1 🌟

Prochain rendez-vous ce samedi à Antarès face au @MSB_Officiel ✈️ pic.twitter.com/GBvIjdzieT

