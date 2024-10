Première défaite pour la JL Bourg, toujours fanny chez le Lietkabelis Panevezys

Cette défaite n’était pas forcément attendue sur la feuille de route de la JL Bourg ! Mais le club bressan est décidément bien en peine pour ressortir vainqueur de la ville lituanienne de Panevezys. Comme lors des deux précédentes saisons, Bourg-en-Bresse a initié une tentative de retour chez le Lietkabelis. Mais pour la 3e fois d’affilée, celle-ci aura été vaine (84-80).

