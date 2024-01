14 joueuses retenues avec l’équipe de France en février

L’équipe de France de 3×3 féminine a convoqué 14 joueuses pour participer à un stage de préparation suivie par une participation aux deux premiers stops de la nouvelle ligue professionnelle de 3×3 française.

Les huit membres du groupe de préparation olympique (Jodie Cornélie, Myriam Djékoundadé, Laëtitia Guapo, Hortense Limouzin, Marie Mané, Marie-Michelle Milapie, Anna Ngo-Ndjock et Marie-Eve Paget) sont convoquées ainsi que six éléments évoluant en club, en 5×5. Il s’agit de Noémie Brochant, Camille Droguet, Yohana Ewodo, Sixtine Macquet, Marie-Michelle Milapie et Marie Pardon.

Une partie d’entre elles seront ensuite sélectionnées pour disputer le premier stop de la Pro League 3×3 à Lille les 10 et 11 février puis le deuxième, toujours à Lille, le week-end suivant.