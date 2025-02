19 points et la victoire face à Gran Canaria : le match référence de Sekou Doumbouya en Liga Endesa

Andorre a frappé fort ce week-end en s’imposant sur le parquet de Gran Canaria (94-106), au terme d’un match à rebondissements où Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans) a brillé. Face à un adversaire où évoluent plusieurs Français, dont Andrew Albicy (9 points, 8 passes) et Pierre Pelos (5 points), l’équipe de Joan Plaza a su inverser une situation très mal embarquée.

Un début de match compliqué pour Andorre

Dès les premières minutes, Gran Canaria a pris le contrôle de la rencontre grâce à l’adresse extérieure de Nico Brussino (22 points, 26 d’évaluation) et la gestion de jeu d’Andrew Albicy. À la fin du premier quart-temps, les locaux menaient déjà 28-22, et l’écart a continué de se creuser dans la seconde période, atteignant les 18 points (46-28).

Andorre, en difficulté, a longtemps peiné à trouver des solutions offensives malgré les efforts de Jerrick Harding (24 points). Le score affichait 53-44 en faveur de Gran Canaria à la mi-temps.

Le réveil spectaculaire d’Andorre

Au retour des vestiaires, Andorre a haussé son niveau d’intensité, notamment grâce à un Doumbouya inspiré. L’ancien joueur NBA a inscrit un panier primé décisif avant de ramener son équipe à hauteur avec un dunk en contre-attaque (56-56). Ce run impressionnant a totalement inversé la dynamique du match, obligeant Gran Canaria à revoir ses plans.

Dans le dernier quart-temps, Andorre a maintenu son avance grâce à une défense solide et un jeu collectif bien huilé. Harding et Evans ont enfoncé le clou, portant l’écart à +11 dans les dernières minutes (87-100). Incapables de réagir, les locaux ont laissé filer la victoire.

Un succès précieux pour le maintien

Avec cette victoire, Andorre s’éloigne un peu plus de la zone de relégation et confirme sa bonne dynamique sous les ordres de Joan Plaza. Ce dernier a été nommé le 23 janvier et depuis son équipe a enchaîné deux victoires contre deux grosses écuries d’EuroCup, Valence le 1er février puis Gran Canaria ce dimanche. Quant à Sekou Doumbouya, cette prestation solide confirme qu’il monte en puissance dans l’effectif andorran. Plus descendu sous la barre des 9 points depuis mi-décembre, l’ancien joueur de Poitiers, Limoges et Roanne tourne à 12,1 points et 4,7 rebonds en 22 minutes de moyenne.