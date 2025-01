26 points et 14 rebonds : renvoyé en G-League, Moussa Diabaté cartonne

Intégré depuis le début de saison à la rotation des Charlotte Hornets, Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) a été renvoyé en G-League ce vendredi 3 janvier. Et le moins qu’on ne puisse dire, c’est qu’il s’est révélé dominant.

En 36 minutes, l’intérieur français a cumulé 26 points à 9/9 aux tirs et 4/5 aux lancers francs, 14 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres. Surtout, Greensboro a battu le Charge de Cleveland 119 à 109.

The Hornets are still playing, but the Swarm already took care of business. Moussa Diabate and Isaiah Wong had a great game in Greensboro! 👏

Moussa Diabate: 26 PTS, 14 REB, 2 AST, 2 BLK

Isaiah Wong: 20 PTS, 5 REB, 7 AST, 3 STL, 4 3PM pic.twitter.com/coYaizHFPO

