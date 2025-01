Risacher, Sarr et Salaün défaits : le 0/3 pour les rookies français

Les rookies français n’ont pas gagné ce vendredi 3 janvier. Pendant que leur ainé Victor Wembanyama réalisait encore une grosse performance à Denver, eux n’ont pas réussi à faire gagner leur équipe.

Pourtant, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) s’est donné du mal sur le parquet de La Nouvelle Orléans, où un hommage a été réalisé après l’attentat du Vieux carré pour le Nouvel An. Dans le duel avec le Camerounais Yves Missi (12 point et 11 rebonds), autre candidat pour le trophée de rookie de la saison, le Toulousain a encore été complet (19 points à 7/13 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes).

Mais les Pelicans, menés par C.J. McCollum (50 points), se sont détachés dans le dernier quart-temps (35-23) pour l’emporter 132 à 120. Malade et forfait, Bilal Coulibaly n’a pas pu prendre part à cette rencontre opposant les deux équipes avec les plus faibles bilans de la saison.

Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a également été plutôt productif (9 points à 4/7 aux tirs, 1 rebond, 1 passe décisive et 2 interceptions en 19 minutes) mais Charlotte a perdu à Détroit (98-94). Seule ombre sur le tableau, son adresse à 3-points : 0/3. Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) a lui été envoyé en G-League, ce qui lui a permis de finir à 26 points et 14 rebonds dans une victoire.

Les Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) ont perdu leur deuxième match de suite. Chez les Lakers d’un LeBron James désormais quarantenaire et toujours aussi dominant (30 points à 13/20 et 8 rebonds), les Hawks se sont inclinés 119 à 102. Le n°1 de la Draft n’a pas brillé en 25 minutes (7 points à 3/8 et 3 rebonds). En face, Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) n’était pas là, car en G-League.

L’équipe de l’autre Français de la génération 2005, les New York Knicks de Pacôme Dadiet – qui était en G-League -, a également perdu chez le Thunder d’Oklahoma City d’Ousmane Dieng. Ce dernier n’est pas entré en jeu.