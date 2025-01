Duel de titans entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic… remporté par le Français !

Les affrontements entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) étaient déjà spectaculaires la saison dernière, mais une barre est encore franchie cette saison. Cette première rencontre de la saison cette nuit était un très grand cru. Les deux pivots stars ont marqué quasiment… 80 points en cumulé. Autour de ce duel de titans, les Nuggets et les Spurs ont livré une superbe bataille qui s’est décidée dans les dernières secondes.

Duel au sommet

Bien reposés après une victoire très tranquille contre les Clippers (122-86), Wembanyama et ses coéquipiers sont arrivés motivés sur les terres des champions 2023 et de leur triple MVP en titre. D’autant plus après un road-trip frustrant, avec des défaites dans le money-time contre Philadelphie (106-111), New-York (114-117) ou Minnesota (110-112). Ils avaient à cœur de se rattraper. Avec 22 points et 13 rebonds dans une première période remportée par les Spurs (60-52), Wembanyama a mené les siens. Le tout en étant attelé à défendre un Nikola Jokic qui lui a donné du fil à retordre, en provoquant de nombreuses fautes (5) qui l’ont handicapé pour tout le match.

De l’autre côté du terrain, le prodige français était défendu par les extérieurs de Denver, avec un deuxième défenseur qui arrivait rapidement à chaque prise de position au poste. De quoi provoquer de nombreuses pertes de balle (8). Mais « Wemby » étant qui il est, il a contré cette stratégie défensive en enchaînant les tirs toujours plus lointains (4/6 à 3-points). Ce qui a amené les deux équipes vers une dernière possession cruciale (111-110).

« Ça doit servir de match référence »

Comme c’est arrivé à de nombreuses reprises pendant le match, Jokic s’est retrouvé au poste, à tenter d’enfoncer Wembanyama. Tentative de fade-away du pivot serbe, mais les longs bras de son homologue français l’ont gêné, et forcé à faire une passe compliquée… interceptée par Devin Vassell (18 points, 6 rebonds, 6 passes décisives), qui est allé marquer le dunk de la victoire en contre-attaque. Avec seulement deux secondes au chronomètre et aucun temps-mort, les Nuggets ont tenté un dernier tir du milieu de terrain par l’intermédiaire de Michael Porter Jr (22 points). Sans succès.

DEVIN VASSELL'S STEAL SEALS IT. 🔥@spurs win a thriller in Denver! pic.twitter.com/Mr3DqCEPNx — NBA (@NBA) January 4, 2025

Les Spurs ont explosé de joie après cette victoire grisante, que le coach Mitch Johnson annonce comme fondatrice : « Ça doit servir de match référence à l’avenir, qui montre de quoi on est capables. Il faut qu’on construise là-dessus. » Côté statistique, les deux pivots ont montré leur supériorité. Les 41 points (mais en 36 tirs), 18 rebonds et 9 passes décisives de Nikola Jokic n’ont pas suffi. Pour son centième match en carrière, Wembanyama a lui cumulé 35 points à 14/22 aux tirs (dont 4/6 de loin), 18 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 33 minutes. « La ligne statistique de Victor saute aux yeux, mais je trouve que tout le monde a été solide ce soir » a mis en avant Mitch Johnson.

Une nouvelle grosse performance dans son dossier de All-Star

Les mots du triple MVP serbe après la rencontre en conférence de presse en disent beaucoup sur l’impression laissée par son jeune adversaire : « Je pense qu’il est meilleur que l’année dernière, et il va encore s’améliorer avec l’expérience… C’est un joueur spécial, unique en son genre. On se souviendra de lui à jamais. » Il a aussi été validé par un autre MVP, Russell Westbrook (9 points, 6 rebonds, 8 passes décisives), avec qui il s’est chamaillé avec respect pendant toute la rencontre.

Wembanyama impressionne le monde de la NBA et ses superstars. Avec désormais 26 points, 10 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres de moyenne, il devrait facilement obtenir sa place pour son premier All-Star Game. Il pourrait même être titulaire si les votes des fans augmentent et le placent dans le Top 3 du frontcourt à l’Ouest (5e actuellement). La montée en puissance des Spurs, qui grimpent en 8e place de l’Ouest, pourraient jouer en sa faveur.