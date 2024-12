Victor Wembanyama est le contreur le plus prolifique de NBA depuis quasiment 30 ans

En décembre, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a passé la vitesse supérieure dans tous les secteurs. Montrant ainsi un peu plus qu’il fait déjà partie des stars de la NBA. En plus de ses 28 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne sur ce mois-là, celui qui a été élu pour la première fois joueur de la semaine tutoie aussi la barre des 5 contres par match. Sur ses quatre dernières apparitions, le géant français a cumulé… 28 contres, après notamment une sortie historique à 10 rejections contre Portland.

Récemment, il a dépassé la barre des 4 contres de moyenne sur l’ensemble de la saison. Ce qui le place au sommet des meilleurs contreurs de NBA, loin devant ses autres concurrents Walker Kessler (Utah, 2,8) et Myles Turner (Indiana, 2,1). Et aussi comme le grand favori au trophée de Défenseur de l’année, malgré le fait que les Spurs ne soient que la 15e meilleure défense de la ligue. Mais au-delà du temps présent, cette moyenne le fait aussi rentrer dans l’histoire. Voilà presque 30 ans qu’aucun joueur n’avait réussi des choses similaires dans la grande ligue. Il est en effet le premier à atteindre les 4 contres de moyenne depuis le quadruple DPOY et regretté Dikembe Mutombo en… 1995-96.

« J’ai envie de progresser au contre, même statistiquement. Mais pour moi, être constant serait déjà un progrès. Les attaques s’adaptent, et je pense que si je contre de plus en plus loin du panier, c’est justement parce que j’ai moins d’opportunités de contrer à l’intérieur. Les équipes adverses commencent à se rendre compte de certaines choses. »

Wembanyama fait paraître simple l’art du contre, que très peu d’autres joueurs ont réussi à maîtriser avec autant de régularité. Avec ses 2,24 m de taille et 2,43 m d’envergure, il est la force de dissuasion ultime. D’autant plus qu’il reste précis et intelligent dans sa protection d’arceau. Ce qui s’illustre notamment par son faible nombre de fautes (2,2 de moyenne), qui le place tout en haut du classement des contreurs les plus « propres » de NBA ces dix dernières années, selon les données collectées par le journaliste Benjamin Moubèche. « L’alien » tricolore est unique de bien des manières.

