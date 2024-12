Rudy Gobert remporte le duel des twintowers françaises malgré les 34 points de Wembanyama

« Victor est un joueur unique, donc il faut essayer de le faire travailler le plus possible et espérer qu’il rate… Je dois jouer physique avec lui, c’est ce que je peux faire pour le gêner. J’essaye de mettre la pression à l’arceau, et de le faire travailler. Julius [Randle] a fait un travail incroyable, il lui est rentré dedans. » Après la rencontre au micro de la radio locale, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a parfaitement résumé son nouveau duel avec Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans).

Wembanyama sur courant alternatif, Gobert tranchant

Ce dernier a pris des coups tout au long du match, parfois à la limite du règlementaire. Les Timberwolves lui ont assigné des défenseurs plus petits qui ont joué des coudes avec lui, afin que Gobert puisse couvrir en second rideau. En première période (perdue 55-40), Wembanyama n’a pas réussi à gérer cette physicalité, ne marquant que 10 points à 4/11 aux tirs. Il aura fallu attendre un poster dunk sur un alley-oop de son compatriote au retour des vestiaires pour le réveiller. Mais après un troisième quart-temps incroyable (72-75), il est retombé dans ses travers en fin de match. En retard défensivement et manquant de maîtrise en attaque, il n’a pas réussi à peser sur la rencontre.

Ses Spurs s’inclinent finalement de deux points sur le parquet des Timberwolves (112-110), après un dernier tir raté de Jeremy Sochan au buzzer. Le meilleur contreur de NBA depuis trente ans termine avec 34 points à 13/30 aux tirs (dont 4/12 à 3-points), 8 rebonds, 2 passes décisives et seulement 2 contres en 37 minutes.

Quant à celui qui était son remplaçant en phase finale des Jeux Olympiques, il signe l’un de ses meilleurs matchs de la saison : 17 points à 6/12 aux tirs, 15 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 31 minutes. Ce qui détonne de ses deux derniers affrontements contre les Spurs, où Gobert avait été dominé par Wembanyama. Cette fois, le quadruple Défenseur de l’année a su maîtriser du mieux possible celui qui devrait le succéder. Il a notamment réussi de superbes deuxièmes et quatrièmes quart-temps. Il est resté impliqué dans son plan de jeu et actif dans les petits détails. « Notre dureté est ce qui nous a fait gagner, j’ai aimé notre mentalité ».

Malgré une relation toujours pas huilée avec Julius Randle et Anthony Edwards, il a ce soir pu compter sur l’apport en sortie de banc de celui qui lui délivre le plus de caviars cette saison, Donte DiVicenzo (26 points, 7 rebonds, 4 passes décisives). Après des débuts compliqués, les Timberwolves relèvent peu à peu la tête et entrent dans le Top 8 de l’Ouest. Les Spurs restent de leur côté 10e, à trois victoires d’écart.

GOBERT OVER WEMBY 🤯 pic.twitter.com/KgT8xJakRW — NBA TV (@NBATV) December 30, 2024