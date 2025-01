Victor Wembanyama clôt l’année en beauté avec une victoire éclatante des Spurs face aux Clippers

Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent en guidant les Spurs de San Antonio vers une victoire écrasante contre les Los Angeles Clippers (122-86). Avec 27 points à 10/18 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres en seulement 26 minutes, le prodige français a été omniprésent des deux côtés du terrain, clôturant ainsi une année 2024 déjà mémorable.

Le match, joué au Frost Bank Center, a rapidement tourné à l’avantage des Spurs grâce à une performance exceptionnelle de « Wemby » dès le premier quart-temps, où il a inscrit 17 points, égalant à lui seul le total de l’équipe adverse sur cette période (31-17). Par ses actions spectaculaires, comme un coast-to-coast face à Nicolas Batum ou un alley-oop avec Chris Paul, il a enflammé le public texan qui a scandé des « MVP ! MVP ! » à plusieurs reprises.

Une domination totale

Les Spurs ont asphyxié les Clippers dès le début du match, marquant 62 points dans la raquette et affichant une belle réussite collective avec 37 passes décisives. À l’inverse, les Clippers ont peiné offensivement, terminant avec un maigre 34,5 % d’adresse au tir. Les titulaires de Los Angeles, à l’image de James Harden (17 points) et Ivica Zubac (5 points), ont été dominés, ce dernier étant particulièrement gêné par la présence défensive de Wembanyama.

Les jeunes joueurs des Spurs ont également brillé. Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans), l’autre Français des Spurs, a participé à la fête en fin de match avec 2 points et 1 passe. Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans), en revanche, a passé une soirée difficile, ne marquant aucun point en 13 minutes.

Une année prometteuse pour la suite

Avec cette victoire, les Spurs terminent l’année 2024 avec un bilan positif de 17 victoires pour 16 défaites, occupant la 9e place de la conférence Ouest, synonyme de course au play-in. Interrogé après la rencontre, Wembanyama a déclaré : « Je suis vraiment fier de notre bilan. On veut rester dans cette course au play-in ou aux playoffs. »

Le jeune Français, qui aura 21 ans le 4 janvier, continue d’impressionner pour sa première saison en NBA. Rookie de l’année en devenir et déjà l’un des piliers de son équipe, il pourrait bien emmener les Spurs vers de grandes ambitions pour 2025.