27 193 spectateurs : nouveau record pour un match de basket féminin en Europe !

Le record du nombre de spectateurs pour un match de basketball féminin en Europe a été établi ce dimanche 4 août à l’occasion de l’ultime match des phases de poule du tournoi olympique, entre l’équipe de France et l’Australie (72-79) au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. 27 193 spectateurs sont venus garnir les rangs du stade où évolue le LOSC en Ligue 1 de football.

C’est mieux que le match de 13h30 entre le Canada et le Nigeria (27 107 spectateurs) ou encore la rencontre du 27 juillet entre l’Espagne et la Chine (27 021 spectateurs). Sur le tournoi féminin, 22 813 spectateurs se sont amassés en moyenne au stade Pierre Mauroy. Par le passé, les EuroBasket 1952 à Moscou et 1960 à Sofia avaient réuni environ 20 000 spectateurs sur au moins un match.