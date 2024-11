32 points et 16 rebonds : on n’arrête plus Maxime Raynaud !

Les matches s’enchaînent et Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) n’en finit plus d’impressionner. L’intérieur français a encore signé un carton ce samedi 23 novembre et son équipe de Stanford a remporté sa sixième rencontre de la saison, en autant de matches.

32 points et 16 rebonds face aux Broncos d’Adama Bal

Une semaine après avoir signé son record de points (33), le Parisien a failli faire mieux encore. Contre Santa Clara et son compatriote Adama Bal (10 points à 2/10 aux tirs, 5 rebonds, 0 passe décisive et 4 balles perdues en 32 minutes), il s’est arrêté à 32 points à 12/23 aux tirs (dont 2/3 à 3-points). Avec plus d’adresse aux lancers francs (6/12), il aurait pu mieux faire encore. Mais l’ancien joueur de Charenton et Nanterre a été encore très complet avec également 16 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre et 4 balles perdues en 37 minutes.

Duel des 2 potes de la génération 2003 cette nuit en NCAA et on peut dire que ça a été à sens unique – Maxime Raynaud 🇨🇵 encore monstrueux : 32 points et 16 rebonds

– Adama Bal 🇨🇵 : 10 points à 2/10 au tir Et en prime la win de Stanford contre Santa Clara ✅️ (📸 :… pic.twitter.com/hBf211NLEv — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) November 24, 2024

C’est cependant son coéquipier Jaylen Blakes (8 points à 3/10 et 10 passes décisives en 36 minutes) qui a inscrit le panier de la victoire à 2,1 secondes de la fin au Leavey Center, le parquet des Broncos (69-71), après lui avoir fait un bon écran en transition. Une aide précieuse alors qu’à la pause, Maxime Raynaud cumulait déjà 18 points et 10 rebonds quand aucun de ses coéquipiers n’avaient marqué plus de 2 points. Son équipe – encore à -8 (67-59) à 3 minutes 25 de la fin – était alors menée de 10 points (37-27). Finalement, le reste du Cardinal s’est réveillé, Oziyah Sellers en tête (23 points à 10/18), pour aller chercher un sixième succès en six matches.