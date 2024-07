36 points à 100% : l’incroyable performance de l’ancien manceau Matt Morgan

Dans un monde sans Victor Wembanyama, Matt Morgan (1,89 m, 26 ans) aurait été MVP de Betclic ÉLITE en 2023. Dauphin de Wemby au scrutin de meilleur joueur du championnat, l’arrière américain avait affolé les compteurs tout au long de sa saison avec Le Mans Sarthe Basket (20,7 points à 47%, 2,5 rebonds et 4,1 passes décisives).

Parti aux London Lions, il a récidivé au sein de l’anonymat relatif de la British Basketball League. Mais cette fois, le natif du Connecticut a réalisé la performance la plus dingue de sa carrière sous des projecteurs bien plus lumineux. Coéquipier de Tidjane Salaün en Summer League avec les Charlotte Hornets, il a ainsi compilé 36 points à 11/11, dont 7/7 à 3-points, en seulement 23 minutes contre Portland (84-68). Ratant, presque, le plus facile, avec deux lancers-francs égarés : 7/9 sur la ligne de réparation. Un coup de chaud qui pourrait venir contrarier les plans de la Virtus Bologne, désireuse de s’attacher les services de l’ancien sarthois. Sauf que des concurrents outre-Atlantique pourraient désormais venir se mêler à la danse…