4 minutes, soit le temps de jeu moyen d’Alexandre Bouzidi à Limoges

Signé trois ans par le Limoges CSP à l’intersaison, Alexandre Bouzidi (1,97 m, 20 ans) ne fait pour le moment que très peu parler de lui depuis son arrivée. Et pour cause, le champion d’Europe U20 2024 ne joue que très peu. Utilisé 4 minutes en moyenne lors de ses cinq entrées en jeu cette saison, ce meneur de jeu de grande taille n’a même pas été utilisé contre Nanterre lors de la première journée puis à Strasbourg le 25 octobre. Face à l’Élan Chalon, l’ancien pensionnaire du Pôle France a du se contenter de 2 minutes de jeu.

Malgré le départ rapide de Tyrell Terry (1,88 m, 24 ans) à la mène, jamais Alexandre Bouzidi n’a passé la barre des 10 minutes après un mois et demi de compétition avec le Limoges CSP. Sur le poste 1, Lucas Beaufort (1,96 m, 22 ans) et Vincent Amsellem (1,92 m, 22 ans), deux autres jeunes joueurs, se partagent le poste. De quoi frustrer l’ex-Roannais qui pourrait bien commencer à se poser des questions concernant le futur de sa saison au Cercle Saint-Pierre. Ne serait-il pas judicieux pour lui de bénéficier d’un prêt ?

« Il a du QI basket, du jeu de passe, décrivait Jean-Marc Dupraz fin octobre, au micro de France Bleu Limousin. Sa taille lui ouvre des anges de passe qu’un petit meneur peut ne pas avoir. Ce sont des choses intéressantes pour lui et l’équipe. Après on sait qu’une des caractéristiques de notre championnat ce sont des caractéristiques de vitesse, de qualités athlétiques. Là-dessus il y a du travail à faire, mais il va le, faire, il est encore jeune. Il sait aussi que défensivement, il faut qu’il progresse. Ça va prendre du temps. Mais on est là pour le développer sur trois ans et voir ce qu’il se passe. »