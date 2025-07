5 podcasts hockey qui font vibrer autant que la sirène du 3e tiers

Entre deux matchs, dans le métro ou en fond pendant les corvées, les podcasts sont devenus les meilleurs alliés des mordus de hockey. Ils prolongent la magie de la glace, décryptent les stratégies, balancent des punchlines de vestiaire et relaient les infos qu’on n’entendra jamais en conf’ de presse.

Et pas question de décrocher sous prétexte qu’on est en vadrouille. Avec des solutions pour accéder aux contenus avec un VPN pour iOS, certains fans continuent à écouter leurs émissions préférées même à l’étranger, sans se heurter aux restrictions de géolocalisation. Résultat : une saison sans interruption, où que vous soyez.

Spittin’ Chiclets – Le show culte signé Barstool

Si vous aimez les podcasts qui ne prennent pas de pincettes, Spittin’ Chiclets est un must. Animé par les ex-joueurs Ryan Whitney et Paul “BizNasty” Bissonnette, le duo balance anecdotes de vestiaire, analyses à chaud et vannes bien senties. C’est drôle, parfois borderline, mais toujours authentique.

Le format est souvent long, idéal pour accompagner un trajet ou une bonne séance de sport. C’est LE podcast des fans de NHL qui veulent entendre parler hockey sans langue de bois, directement dans les oreilles.

Hockey Inside/Out – Le regard québécois sur le CH

Produit par The Montreal Gazette, ce podcast est taillé sur mesure pour les fans des Canadiens de Montréal. Chaque épisode revient sur les derniers matchs, les choix de l’entraîneur, les rumeurs de vestiaire et les performances individuelles.

L’ambiance est sérieuse mais accessible, avec des débats équilibrés et des invités bien choisis. Que tu sois un inconditionnel du CH ou un amateur de hockey québécois, Hockey Inside/Out t’offre une analyse précise, dans un ton 100 % local.

32 Thoughts – Les coulisses de la LNH

Animé par les journalistes canadiens Elliotte Friedman et Jeff Marek (Sportsnet), 32 Thoughts est le podcast de référence pour ceux qui veulent comprendre ce qu’il se passe derrière les rideaux.

Transactions à venir, blessures tenues secrètes, tensions en coulisses : rien ne leur échappe. C’est souvent ici que les infos tombent avant même d’être confirmées. Pour les fans qui suivent la LNH avec l’œil d’un agent ou d’un GM, c’est une mine d’or.

En français : Sortie de zone

Co-produit par 98.5 FM et La Presse, Sortie de zone propose chaque semaine des débats animés sur l’actualité du hockey, en particulier le CH.

Le ton est plus sérieux, mais toujours accessible. Le podcast rassemble journalistes et experts passionnés, qui croisent leurs points de vue sur les performances, les choix tactiques, et l’avenir de l’équipe. Un rendez-vous à ne pas manquer si tu veux suivre la saison en mode 100 % francophone.

Le hockey, aussi dans les oreilles

Aujourd’hui, suivre la LNH ou la LHJMQ ne se limite plus à regarder les matchs. Les podcasts prolongent la passion, creusent les débats et permettent de rester connecté à l’actu, même loin des patinoires. Et avec les bons outils, ces contenus restent accessibles… partout dans le monde.