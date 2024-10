Après une première à l’étranger, Jessie Begarin revient en France, au SCABB

Le SCABB effectue un rapatriement de joueurs tricolores afin de pallier aux blessures de son effectif. Ainsi, après Anthony Racine, le club ligérien fait également appel à Jessie Begarin pour pouvoir faire face aux absences d’Arthur Bruyas et Jonathan Hoyaux.

Un mois de contrat pour Racine, deux pour Begarin

Si Anthony Racine sort de sa première expérience à l’étranger aux Pays-Bas, c’est également le cas pour Jessie Begarin (1,90 m, 36 ans). Après plus 18 saisons professionnelles en France, le Guadeloupéen avait fait un choix exotique en début d’année : la 3e division italienne. À Faenza, club en Émilie-Romagne, il est devenu le premier joueur 100% étranger de l’histoire de l’équipe, dans laquelle il a disputé une dizaine de matchs pour 11 points, 2,9 rebonds et 4,5 passes décisives en 27 minutes de jeu en moyenne.

Habitué des piges médicales à Quimper et Boulazac ces deux dernières saisons, c’est de nouveau par ce biais-là que le grand frère de Juhann effectue son retour dans l’Hexagone. Signataire d’un contrat de deux mois en remplacement d’Arthur Bruyas, Jessie Begarin a cependant la possibilité de s’inscrire dans la durée puisque l’ailier ligérien est forfait pour l’ensemble de la saison (ligaments croisés).

Il s’agit d’un retour à Saint-Chamond, puisqu’il avait défendu les couleurs du SCBVG en 2009/10, à l’époque en Nationale 1. Il tentait alors de se relancer après trois premières saisons professionnelles assez anonymes entre la Pro A et la Pro B. « Je suis passé de la Pro A à la Pro B, puis de la Pro B à la NM1 », nous avait-il raconté en 2017. « À Saint-Chamond, le but était de jouer. On peut toujours rebondir, ça ne sert à rien de se dire que son niveau est en Pro B et qu’il faut impérativement rester en Pro B. »

Pour Anthony Racine, suppléant de Jonathan Hoyaux (1,96 m, 36 ans), son contrat est d’une durée d’un mois.