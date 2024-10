À Strasbourg, Le Mans voudra réussir à maintenir son intensité

Au démarrage d’un nouveau cycle, Le Mans a raté son départ sur le plan comptable en Betclic ELITE. Après une préparation estivale plutôt positive, qui a validé le choix des joueurs effectué par le MSB, le championnat a débuté par deux défaites, contre l’ASVEL et Saint-Quentin.

Rien d’infamant pour l’équipe de la Sarthe, qui prend cependant un léger retard dans l’objectif de sa saison : retrouver les playoffs. Pour corriger cela, son entraîneur Guillaume Vizade appuie notamment sur une chose : l’impératif pour son équipe de maintenir une intensité importante le plus longtemps possible.

« Il faut qu’on arrive à faire les choses avec une plus haute intensité, soulignait-il après la défaite contre Saint-Quentin auprès de Ouest-France. La première pierre est de tenir plus fort, plus longtemps avec une plus forte énergie. Il faut qu’on soit plus consistant sur la durée du match. On a besoin de cette surintensité pour compenser parfois ce manque de kilos et de centimètres. »