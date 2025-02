Adam Atamna courtisé après son ANGT record : « J’irai où le projet sera le meilleur pour moi »

Le week-end dernier, Adam Atamna (1,94 m, 17 ans) a réalisé un tournoi de haute volée à l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) d’Ulm, compétition réservée aux meilleurs U18 européens (mais pas que). Absent de la Coupe du monde U17 l’an passé puis du Young Star Game en janvier, le fils de Karim Atamna a répondu sur le terrain avec des performances XXL qui l’ont propulsé dans le cinq idéal du tournoi. Une reconnaissance individuelle qui ne compense pas la déception collective, son équipe n’ayant pu viser le titre.

Un record et une place dans l’histoire

Si l’ASVEL n’a pas brillé collectivement (5e place du tournoi), Adam Atamna a de son côté marqué l’histoire de la compétition en terminant avec la meilleure moyenne de points (33) jamais enregistrée dans l’épreuve. L’arrière de 17 ans, évoluant cette saison avec LyonSO en Nationale 1 (NM1), a démontré toute l’étendue de son talent offensif, un aspect du jeu qui n’a pas manqué d’attirer les regards.

Adam Atamna has dominated Adidas NextGen EuroLeague Ulm Qualifier! 😤 French prospect was instrumental in Ulm averaging 33 points, 7 rebounds, 2.8 assists and 3.2 steals. Atamna made with 48.6% (18/37) from three and 62.7% from two. 🌟🇫🇷 pic.twitter.com/oGqy5m8kXy — Eurospects (@Eurospects) February 11, 2025

« C’est un peu incroyable de se dire que j’entre dans l’histoire de l’EuroLeague », confie-t-il au Progrès. Toutefois, lui avait comme objectif n°1 de « gagner le tournoi. […] Personnellement, je ne voulais pas penser aux statistiques, mais juste au fait de finir dans le meilleur cinq et d’avoir le titre de MVP avec la victoire. » De plus, l’ancien joueur de La Ravoire Challes Basket assure ne pas avoir chercher à tirer la couverture à lui mais saisi ce que lui proposait le jeu à l’instant T.

« Mike (Happio, le coach) savait très bien que j’allais jouer mon jeu. Il sait que j’ai cette capacité à amener les autres avec moi et à scorer. Et il m’a fait confiance là-dessus. Non, ce n’était pas tout pour Adam et les autres vous regardez. Moi, je prenais ce que j’avais et je donnais aux autres ce je pouvais leur donner. »

Un avenir à construire avec l’ASVEL ?

Mis en couveuse à LyonSO pour s’aguerrir dans un championnat d’adultes, Adam Atamna sait le chemin qui lui reste à parcourir pour atteindre ses objectifs, comme la Draft NBA. Plus physique et technique que le championnat Espoirs, le basket proposé en troisième division française lui a permis de progresser et de prendre de la maturité. Il sait cependant qu’il doit se « développer physiquement. Je suis peut-être avancé par rapport à des U18, mais face à des adultes je suis moins dur », analyse-t-il.

Alors que son statut évolue suite à ce tournoi réussi, ce fin shooteur espère désormais être pris en considération pour les prochaines sélections nationales U18 et U19. Quant à son avenir en club, il reste attentif aux opportunités tout en laissant la porte ouverte à une évolution au sein de l’ASVEL.

« Depuis le tournoi, il y a quelques opportunités qui s’offrent à moi. Pour l’instant, c’est l’Asvel qui a les droits sur moi. Il faudra discuter avec le club pour voir le projet qu’il me propose. J’irai où le projet sera le meilleur pour moi. Mais ça me ferait plaisir de commencer (dans l’élite) avec mon club formateur », indique-t-il, avant d’évoquer une potentielle Draft NBA en 2026.

Un tournant pour sa carrière

Avec cet ANGT, Adam Atamna s’est imposé comme l’un des plus sérieux prospects français de la génération 2007. Reste à voir si l’ASVEL saura lui offrir le bon cadre pour poursuivre son développement et éviter de le voir filer vers d’autres horizons, comme d’autres prospects avant lui. Une chose est sûre : son talent ne passe plus inaperçu.