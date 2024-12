Adama Bal confirme, Batcho plante 27 points en 22 minutes, Maxime Raynaud n’empêche pas la défaite de Stanford

Alors que la fin de l’année 2024 approche, les matches de conférence ne vont pas tarder à commencer, si ce n’est pas déjà le cas. Les formations universitaires se préparent avec des rencontres hors conférence. Pour Daniel Batcho (2,10 m, 22 ans) et Louisiana Tech, tout roule. Il faut dire que les Bulldogs se sont testés face à une équipe de NAIA, les Rust Bearcats. Lors de la large victoire (108-60), l’intérieur français s’est montré hyper productif. En seulement 22 minutes, il a planté 27 points à 10/13 aux tirs et pris 11 rebonds. Solide !

Après avoir signé sa meilleure performance offensive de la saison, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) a atteint la barre des 20 points dans la victoire de Santa Clara contre South Dakota (98-81). Outre ses 20 points à 8/13 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, l’arrière manceau a cumulé 5 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes face aux Coyotes.

A l’image d’Adama Bal, Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans), senior, réalise un début de saison un peu en retrait de son exercice junior. Mais le meneur français parvient à maintenir la compétitivité d’High Point (12 victoires et 2 défaites). Cette fois, l’ancien espoir des Metropolitans 92 a guidé les Panthers à un franc succès face à Southern Illinois (94-81). Il a cumulé 19 points à 5/12 aux tirs et 7/11 aux lancers francs, 4 rebonds et 4 passes décisives en 30 minutes.

Si High Point a encore gagné, Stanford a perdu face à Oregon, équipe classée à la 10e place du ranking national. En grosse difficulté en première mi-temps (36-19), le Cardinal a finalement perdu 76-61 malgré le 10e double-double de Maxime Raynaud (n°1 de toute la NCAA). Le pivot français a fini à 20 points à 8/14 (dont 2/6 à 3-points) et 13 rebonds en 35 minutes. Il en profite pour se hisser dans le Top 10 des meilleurs rebondeurs de l’histoire de Stanford.

With his 11th rebound on the night @maximeraynaud42 has placed himself in the the top-🔟 all-time in program rebounds!#GoStanford pic.twitter.com/opxs883YZR

— Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) December 22, 2024