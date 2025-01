Adama Bal gagne son duel face à Isaiah Sy, Daniel Batcho et Louisiana Tech se reprennent

Trois, c’était le nombre de joueurs français dans le duel opposant Santa Clara à Oregon State dans la West Coast Conference (WCC) ce jeudi 9 janvier. Dans leur Leavey Center, les Broncos d’Adama Bal se sont finalement imposés 82 à 81 contre les Oregon State Beavers d’Isaiah Sy et Maxim Logue.

Si c’est Tyeree Bryan qui a marqué la claquette de la victoire pour Santa Clara, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) a terminé deuxième meilleur marqueur de son équipe, confirmant ainsi sa montée en puissance. Le Manceau a marqué 19 points à 6/12 aux tirs (dont 3/8 à 3-points) en plus de prendre 4 rebonds en 36 minutes. Dans le camp d’en face, Isaiah Sy s’est encore illustré en sortie de banc (12 points à 4/7, dont 3/5 à 3-points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes) alors que Maxim Logue (2,05 m, 19 ans) a gagné en responsabilités (2 points à 1/2 et 2 rebonds en 8 minutes). Au classement de la WCC, Santa Clara (3 victoires et 1 défaite) devance maintenant Oregon State (2-2).

Strong performance by Adama Bal 🇫🇷 and the win against Oregon state 19 points

4 rebounds

1 assist

50% FG Adama continues to deliver strong performances. Offensively, he was aggressive and didn’t hesitate to attack the basket and take clutch shots, including a smart… pic.twitter.com/TpOZVA7QSm — Scouting lab (@scouting_lab) January 10, 2025

Plus à l’Est, Louisiana Tech a signé sa première victoire de la saison dans la Conference USA. Passés au travers sur le parquet de New Mexico State (78-48) le week-end dernier, Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) et les Bulldogs ont cette fois battu les Florida International Panthers 81 à 64. L’intérieur parisien a retrouvé ses standards avec 16 points à 7/8, 5 rebonds, 2 contres et 3 balles perdues en 27 minutes.

Explosive performance by Daniel Batcho 🇫🇷 and the win against Florida international 16 points

5 rebonds

2 blocks

27 minutes Daniel is a beast, both on offense and defense, and he proved it with a game scoring 16 points on 87.5% shooting, finishing the match with 2 blocks… pic.twitter.com/z2lBmIfEwX — Scouting lab (@scouting_lab) January 10, 2025

Sur la côte Est, Sami Pissis continue de perdre avec New Hampshire. Les Wildcats ne se sont passés loin contre les Albany Great Danes (61-57) malgré la nouvelle belle performance du meneur scoreur français (17 points à 7/15 et 3 rebonds en 30 minutes). New Hampshire empire son bilan (2 victoires et 15 défaites) même si la saison d’America East Conference (0-2) ne fait que commencer.