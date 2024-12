Adama Bal sur sa lancée pour lancer la saison de WCC

Adama Bal (2,01 m, 21 ans) continue de briller et de confirmer son statut de leader avec Santa Clara. Lors du match d’ouverture de la West Coast Conference (WCC), il a été déterminant dans la victoire des Broncos face à Pepperdine (91-80). Avec 19 points à 7/17 aux tirs, dont 4/9 à 3-points, 4 rebonds et 8 passes décisives, le Manceau a confirmé sa belle fin d’année 2024.

L’arrière français a été particulièrement efficace en attaque, marquant 10 points dès la première mi-temps pour aider son équipe à prendre les devants (52-43 à la pause). Il a également excellé à la création, distribuant des passes décisives précises qui ont permis à Tyeree Bryan (18 points) et Carlos Stewart (11 points) de s’illustrer. Santa Clara, désormais sur une série de six victoires consécutives, a contrôlé le match de bout en bout, grâce notamment à une séquence clé de 14-2 en seconde période.

Chez les Waves, le Serbe Stefan Todorovic a mené l’attaque avec 25 points et 4 passes décisives, soutenu par le Lituanien Dovydas Butka (16 points, 8 rebonds) et Moe Odum, auteur d’un match complet avec 14 points, 6 rebonds et 9 passes.

Avec cette performance solide, Adama Bal envoie un message clair : il sera un joueur à suivre de près cette saison en WCC. Les Broncos (9-5) peuvent compter sur lui pour continuer à viser les sommets dans la conférence.