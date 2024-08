Adebola Adeyeye (Trith), une joueuse de NF1 en quart de finale des Jeux Olympiques !

Vincent, vous avez eu Adebola Adeyeye sous vos ordres toute la saison. Comment peut-on la présenter ?

Cette fille est un rayon de soleil. Je l’ai côtoyé toute la saison et elle n’a jamais été dans un bad mood. Elle amène une joie de vivre, qu’elle arrive même à transmettre aux autres. C’est une fille très honnête, vraiment chouette. Sur le terrain, c’est un vrai booster, dans sa passion, son énergie et sa détermination de gagner. C’est une joueuse très athlétique, avec une force aux rebonds et un jeu posté. C’est sûr qu’elle était encore en voie de développement : c’était sa première saison en Europe, elle sortait juste d’université mais je ne m’inquiète pas pour elle, c’est vraiment une travailleuse. Je l’ai beaucoup eu en individuel, sur des charges supplémentaires d’entraînement. C’est une fille qui ne va pas arrêter de vouloir s’entraîner afin de toujours progresser et apprendre : j’espère que c’est qui lui permettra d’avoir une évolution rapide.

Comment s’est déroulée sa saison en NF1 ?

Elle sortait d’université (un cursus NCAA partagé entre Buffalo et Kentucky, ndlr), elle a enchaîné avec l’équipe nationale en gagnant l’AfroBasket, donc l’arrivée dans un pays inconnu n’était pas évident. Malgré ça, j’ai trouvé qu’elle avait eu une grande capacité d’adaptation par rapport au style de jeu, par rapport à mes attentes; Elle s’est vite intégrée, humainement et sportivement. Elle a une réflexion sur le basket différente des autres joueuses formées aux États-Unis, ce qui a permis de gagner énormément de temps. En terme de basket pur, ses qualités athlétiques sont remarquables. Sa polyvalence est à mettre en avant : elle est capable de jouer dos au panier, face au panier, elle a progressé sur le tir. On ne peut pas lui enlever le dévouement qu’elle a sur le terrain. C’est une joueuse qu’il faut avoir dans une équipe. Elle a eu un vrai impact positif sur notre saison (11 points à 55% et 10 rebonds pour 14 d’évaluation en moyenne, ndlr). On voulait la prolonger mais elle devrait aller voir plus haut, soit en Ligue 2, soit en première division à l’étranger.

Pour un club comme Trith, pensionnaire comme troisième division, qu’est-ce que cela représente d’avoir une joueuse en quart de finale des Jeux Olympiques ?

Avoir une joueuse du club en quart de finale des Jeux Olympiques, qui plus est contre les États-Unis, on ne peut que être fiers d’avoir dans nos rangs une joueuse de ce calibre. J’espère qu’elle pourra entrer sur le terrain, montrer sa détermination et apporter un petit plus au Nigeria. J’espère qu’elle pourra savourer le fait de pouvoir jouer contre les meilleurs talents du basket mondial. C’est une réelle fierté pour nous. Des joueuses internationales, j’en avais déjà eu, c’est toujours satisfaisant d’avoir pu servir de tremplin. À la fin de la saison, elle a donné son maillot aux enfants qui étaient fans d’elle. Elle est vachement reconnaissante par rapport à ça. Pour le club, pour les gens autour, pour moi, c’est vraiment fantastique de la voir arriver à ce niveau-là. En plus de ça, c’est un joli symbole : elle arrive en France pour la première année et elle dispute les Jeux juste à côté de chez nous. On a limite vécu les JO avec elle. Il n’y a rien de plus grand pour un club d’avoir une joueuse qui arrive à ce stade de la compétition. Je suis très content pour elle car elle le mérite. Elle a travaillé pour toute la saison. C’est une vraie fierté.