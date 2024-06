Adrian Nelson, une nouvelle pioche dans le vivier allemand pour la JL Bourg

En 2022, la JL Bourg avait déniché un jeune poste 4 dans les rangs d’un club de milieu de tableau allemand. Celui s’appelait Isiaha Mike et vogue désormais vers l’EuroLeague, probablement au Partizan Belgrade. Deux ans plus tard, à l’heure d’aller dénicher son remplaçant, le club bressan a réemployé les mêmes recettes en enrôlant Adrian Nelson (2,03 m, 24 ans), auteur d’une saison rookie convaincante à Bamberg, ancienne superpuissance déchue du basket allemand (11e).

Formé sur le poste 5 entre Northern Kentucky (où il a côtoyé l’international de 3×3, Paul Djoko) et Youngstown State, prenant une envergure intéressante lors de sa saison senior après un changement d’université (13,4 points à 51%, 9,4 rebonds et 1,5 interception), il s’est acclimaté au basket européen ces derniers mois en Bavière, basculant vers le poste 4, développant notamment un tir à 3-points qu’il n’avait pas du tout auparavant (0/3 lors de ses 148 matchs NCAA, 35/103 en Allemagne). Fort rebondeur (9,96 de moyenne en 2020/21), particulièrement intense, attaquant plutôt complet, le natif de l’Ohio a bouclé sa première expérience professionnelle avec un bilan de 12,9 points à 54%, 5,9 rebonds et 1 passe décisive pour 14 d’évaluation en 26 minutes.

Sa signature à Bourg-en-Bresse viennent ainsi confirmer l’une des nouvelles tendances de recrutement de la Jeu depuis le début de l’ère François Lamy – Frédéric Fauthoux : aller faire ses emplettes en Bundesliga. Le vivier allemand a déjà offert à la JL l’un des plus forts joueurs de son histoire avec Isiaha Mike mais a également servi à deux autres reprises, avec Frantz Massenat et Jeremy Morgan, une autre pioche réussie, qui a cependant refusé de prolonger. Et cela confirmerait aussi la nouvelle vocation de club tremplin pour la JL, qui a gagné en notoriété grâce à son formidable parcours en EuroCup : Adrian Nelson présente le même profil que les autres recrues Xavier Castaneda et Jordan Usher, sans expérience en Coupe d’Europe mais avides de passer au niveau supérieur après des premiers pas en pro réussis.

L’effectif de la JL Bourg version 2024/25 :