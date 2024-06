Isiaha Mike va signer au Partizan Belgrade !

En 24 heures, les deux leaders de la JL Bourg version 2023/24 auront donc accompli leur rêve. Pendant que Zaccharie Risacher était drafté en première position par les Atlanta Hawks, Isiaha Mike (2,01 m, 26 ans) s’apprêtait à vivre un grand pas en avant dans sa carrière.

Comme attendu, auréolé d’une saison fantastique dans l’Ain où il a été élu successivement au sein de l’équipe idéale d’EuroCup et de Betclic ÉLITE, l’intérieur canadien va bien découvrir l’EuroLeague. Mais ce ne sera ni au Fenerbahçe Istanbul, ni à l’ASVEL. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien bressan a donné son accord au Partizan Belgrade, qui a un vrai besoin au poste 4 depuis qu’Alen Smailagic a décidé d’opter pour le Zalgiris Kaunas. Sous les ordres du mythique Zeljko Obradovic, son contrat porterait sur deux saisons. Il continuera d’entretenir un petit lien avec le basket français en devenant le coéquipier de Frank Ntilikina, le nouveau meneur belgradois.

Depuis son arrivée à Bourg-en-Bresse, lors de l’été 2022, Isiaha Mike ne cachait pas ses envies d’EuroLeague, lui qui a découvert l’EuroCup à Ékinox, après deux premières saisons pro en Allemagne. « NBA ou EuroLeague, jouer au plus haut niveau possible a toujours été mon rêve », nous disait-il en avril. « L’EuroLeague ? Je croise les doigts », ajoutait-il après le dernier match de la saison, loin des certitudes de Frédéric Fauthoux qui l’avait encensé. « Isiaha est une vraie fierté. Il ira en EuroLeague, c’est sûr et certain. Pourquoi pas en NBA, il a aussi les qualités pour ça… Cette saison, il s’est stabilisé dans ses entraînements et dans sa vie à côté : sa famille l’a rejointe sur place, ça lui a beaucoup apporté. Cette année, on sentait qu’il avait quelque chose de plus que les autres : ses qualités physiques et athlétiques, son tir plutôt fiable, son tempérament de vainqueur avec une force de collectif. Il a été fédérateur dans notre groupe. »