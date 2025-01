Adrien Isaac Porras, un phénomène mexicain à l’ASVEL : pour le NGT, et plus si affinités ?

Lorsque les caméras de Ballislife , et leurs millions d’abonnés, ont décidé de se braquer sur Adrien Isaac Porras début 2023, alors qu’il n’avait que 14 ans, le jeune intérieur s’est soudainement mué en un mini-phénomène viral. Sont arrivés parallèlement les insinuations nauséabondes sur son âge et les sollicitations : la NBA Academy, les universités américaines, et même un article de L’Équipe Magazine.

Transformé en célébrité des réseaux sociaux, l’Américain a pu atteindre la scène internationale en trois ans grâce à cette exposition : alors qu’il a démarré le basket à 12 ans, puisqu’il faisait déjà 2,03 m, il est devenu l’été dernier le plus jeune joueur de l’histoire des Tournois de Qualification Olympique (TQO), effaçant Karl-Anthony Towns des tablettes grâce à 21 secondes de jeu face à la Lituanie. Intrigué par son profil, le Mexique (qui est le pays d’origine de sa mère) l’a contacté à la suite des premières vidéos diffusées sur Internet et a réussi à lui obtenir un passeport.

Le NGT de Ulm dans le viseur

Sept mois après sa fugace apparition à San Juan, Adrien Isaac Porras (2,10 m, 16 ans) devrait retrouver les projecteurs dans un peu plus de deux semaines, lors du Next Generation Tournament de Ulm, qu’il disputera sous les couleurs de… l’ASVEL, du 7 au 9 février prochain. L’international mexicain a déposé ses valises à la Tony Parker Adequat Academy le 13 janvier dernier et s’étalonnera pour la première fois face aux jeunes talents continentaux en Allemagne.

Pour son séjour lyonnais, l’enfant d’Avondale (dans la banlieue de Phoenix) est accompagné de son entraîneur personnel, Jimmy Scroggins, qui le suit depuis son tout premier contact avec la balle orange. « Nous sommes très heureux tous les deux d’être à l’ASVEL », nous confie le coach, ancien pro de seconde zone (Taïwan, Inde et… Mexique). « Pour l’instant, c’est incroyable ! Les gens sont super avec nous, le club aussi et tout le monde est extrêmement accueillant. Adrien apprécie vraiment son expérience française pour l’instant. Cela va lui permettre de grandir en tant qu’homme et basketteur. »

« Ça peut être une opportunité pour la suite »

Son séjour à Lyon pourra également lui permettre de marcher sur les traces de son modèle, Victor Wembanyama, celui dont il décortique tous les mouvements, passé par l’ASVEL en 2021/22. « Adrien est un bon gamin qui veut apprendre tous les jours », décrit Jimmy Scroggins. « Il a une excellente éthique de travail et il est capable de répéter les efforts. Sur le terrain, il contre beaucoup de tirs, dispose d’une vraie qualité de course, n’est pas égoïste, est plutôt adroit, adore aller aux rebonds et finir les alley-oop. »

S’il ne sera pas éligible à la Draft avant 2027, Adrien Isaac Porras rêve de la NBA, où son profil de gaucher late-bloomer et de géant shooteur suscite déjà quelques fantasmes. Avant de tenter le grand saut vers l’Association, il a déjà reçu plusieurs offres d’universités, et pas des moindres : Kansas en premier lieu, mais aussi Arizona State, Cal-State Bakersfield, Grand Canyon ou Pepperdine. Mais sa présence à l’ASVEL pourrait-elle signifier qu’il serait possible de zapper la NCAA pour privilégier une formation avec les U18 et/ou U21 du club rhodanien ? « Ça peut être une opportunité pour la suite mais il n’y a rien de plus à ce jour », répond Pierre Grall, le directeur du centre de formation. Même tonalité dans le camp Porras. « Pour l’instant, nous ne sommes ici que pour le NGT », confirme Scroggins. « Nous ne savons pas ce que le futur nous réserve. » Lyonnais jusqu’au 9 février… et ensuite ?