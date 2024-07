Adversaire de la France, le Japon « veut choquer le monde » dans ces JO

L’équipe de France masculine fait face au Japon pour son deuxième match aux Jeux olympiques de Paris. Vainqueur samedi en ouverture face au Brésil (78-66), les Bleus ont devant eux une autre rencontre face à un adversaire supposément être abordable. Supposément, car le Japon s’installe comme une nation montante à l’international.

Tom Hovasse rêve de dupliquer l’histoire de l’équipe nationale féminine

D’abord, ce sont les filles qui ont surpris tous les habitués en atteignant la finale olympique de Tokyo, en 2021. La place des Nippones à ce niveau n’est pas le fruit du hasard ou d’un concours de circonstances relatif à l’organisation nationale de la dernière olympiade. Non, preuve de leur haut niveau de jeu, les Japonaises ont tour à tour battu des nations importantes comme la France, par deux fois, en poule et en demi-finales. Ce cycle olympique a été en grande partie conduit par Tom Hovasse. Le natif de Durango (Colorado) a longtemps joué au Japon, où il a rencontré sa femme et fondé une famille. Revenu au pays du soleil levant pour coacher près de dix ans après sa carrière, il est devenu un technicien référencé du championnat japonais avant de prendre les commandes de l’équipe nationale en 2017. Jusqu’à cette finale olympique donc, le 8 août 2021.

Fort de cette réussite chez les filles, Tom Hovasse a été nommé à la tête de la sélection masculine. Une sélection masculine qu’il a réussi à ramener aux JO.

« Il y a eu un processus pour amener l’équipe féminine à ce niveau et nous sommes au milieu du processus chez les garçons, expliquait-il après la défaite inaugurale contre l’Allemagne (77-97). Se qualifier pour les Jeux olympiques pour la première fois depuis 48 ans est un énorme pas. Notre but est d’aller aux phases finales, donc il faut qu’on gagne un ou deux de nos futurs matches. C’est dur. Cela a été trois années difficiles mais on a fait beaucoup de progrès. Le basket au Japon est vraiment en train de grandir. »

Le début des JO a permis aux Japonais de se jauger face aux champions du monde. Plus au moins dans le coup à la pause (52-44), les hommes de Tom Hovasse ont finalement perdu de 20 points (97-77). « L’an passé à la Coupe du monde, le match était plus ou moins bouclé à la mi-temps. La semaine passée, nous les avons joué en match de préparation et nous avons perdu de 20 points. On les a battus au rebond », se félicite l’ancien joueur de Penn State (NCAA). Face aux Bleus, il espère faire mieux encore pour rêver des phases finales.

« Ils ont un avantage de taille. On doit aller vite et jouer notre basket. Nous finissons contre l’Allemagne à 35% à 3-points, on doit clairement être en feu derrière l’arc pour leur faire peur. Si on regarde leur taille, ils sont intimidants. Mais en tant qu’équipe, l’équipe est une ‘machine’. La France, je ne sais pas où ils en sont dans leur tête après leur série de 4 défaites. On doit rester au contact pendant longtemps, on ne peut être distancés avant la mi-temps. »

Hachimure – Watanabe, le duo star nippon

Si la France dispose de joueurs NBA référencés, c’est également le cas du Japon avec Rui Hachimura. Le joueur des Los Angeles Lakers est de retour en sélection nationale après avoir manqué la Coupe du monde. Maladroit au possible contre l’Allemagne (4/19 aux tirs, pour 20 points), il forme un duo de haut-niveau avec Yuta Watanabe, qui dispose également d’une belle expérience en NBA (5,6 points de moyenne en 16 minutes en 2022-2023, à Brooklyn). Un duo qui n’a encore que trop peu joué ensemble pour avoir des automatismes.

« C’est notre troisième match avec Rui, rappelle Tom Hovasse. C’est le deuxième match où Yuta (Watanabe) et lui ont joué ensemble car Yuta a été blessé. On doit trouver exactement comment faire mais il peut jouer des isolations, peut jouer poste-bas et aller sur la ligne des lancers francs. C’est important. »

D’une manière générale, le basket ne cesse de grandir au Japon. Par l’intermédiaire des résultats de ses équipes nationales, certes, mais aussi de son championnat, la B.League (remporté par Kyle Milling en 2024), qui a fait venir des internationaux cet été, comme Yannis Morin ou l’Allemand Johannes Thiemann.

« Ils ont fait un documentaire sur nous après la Coupe du monde, qui est passé dans les cinémas. Il y a le film Slam Dunk. Tout est connecté. Cela a été une folle année. Le dernier match de la Coupe du monde contre le Cap-Vert, 35% des télés japonaises regardaient la rencontre. Il y a un vrai intérêt. Je pense que si on peut faire quelque chose dans ces Jeux olympiques, cela peut augmenter. Je vis au Japon depuis 25-26 ans, je suis très fier. Avec les femmes, c’était incroyable, avec les garçons ça prend. On veut choquer le monde, donc on doit gagner (sourire). »

La France est prévenue.

